Güney Koreli damat ile Rizeli gelin: Müslüman oldu, ismini değiştirdi

"Babamdan hep çekinmiştim ama babam da çok güzel karşıladı"



Ailesinin kendisine destek olduğunu belirten Şat, "Ben babama yavaş yavaş söylemeye dikkat ettim. Onun ailesi de çok saygı duydu. Buradan da teşekkür ederim. Annem de gayet iyi karşıladı. Ben annemin zaten bu zamana kadar hep yaptığım işlerde beni desteklediğini biliyordum. Babamdan hep çekinmiştim ama babam da çok güzel karşıladı."diye konuştu.



Birbirleriyle İngilizce konuşarak anlaştıklarını söyleyen Şat, nişanlısının İngilizcesinin çok iyi olduğunu kaydetti.



Nişan töreninin beklediğinden daha güzel gerçekleştiğini dile getiren Şat, "Ben zaten bir masal kahramanı olmak istedim, çünkü bana bu hayatta masal kahramanı kadar güzel bir duygu yaşattı. Yani gerçekten onun yanında 'Sindirella' gibi hissettiğim için nişanda da böyle olmak istedim." dedi.