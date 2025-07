Güney Koreli damat ile Rizeli gelin: Müslüman oldu, ismini değiştirdi

İngilizce çevirmenlik mezunu Melisa Şat (25) ile botanik alanında çalışan Can Kim (28), üç yıl süren arkadaşlıklarını Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde gerçekleşen nişan merasimiyle resmileştirdi.



Geçtiğimiz pazar günü nişan merasiminde hem Güney Kore hem de Karadeniz müzikleriyle doyasıya eğlenerek, güzel ve farklı bir ortam yaşayan çift, paylaştıkları video ile sosyal medyada beğeni topladı.



Damat adayı ile AA muhabirine İstanbul'da katıldığı bir konferansta tanıştıklarını ifade eden Şat, Can Kim'in iş yoğunluğundan dolayı günde yaklaşık 1 saate yakın görüntülü konuşarak, bu aşamalara geldiklerini söyledi.



Nişanlısının da gelinen noktaya kadar çok çaba sarf ettiğini kaydeden Şat, "Her fırsatta İstanbul'a geldi. Böyle böyle onun bana ne kadar değer verdiğini anladığım için, onun da benim ona ne kadar değer verdiğimi bildiği için yani bu şekilde buralara kadar geldik." şeklinde konuştu.