Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 28.07.2022 - 00:25
Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Başkaları ve başkalarının ihtiyaçlarını kendinizden önde tutmanız olası.
Koç
Aile yaşantısındaki denge ve huzuru sağladıkça mutlu hissedebilir, bunun devamlılığı için çalışabilirsiniz.
Boğa
Kardeşler ve yakın çevre ile iyi ilişkiler kurabilir, basit meşgalelerle vakit geçirebilirsiniz.
İkizler
Maddi bağımlılıklar ve biriktirme alışkanlığınız söz konusu olabilir, sahip olduklarınızı gözden geçirin derim.
Yengeç
Önsezileriniz artabilir, gelgitli hissedebilirsiniz, her şeyden haberdar olmak isteyebilirsiniz.
Aslan
Sizi daha iyiye taşıyacak ve ileriye götürecek birtakım deneyimler yaşayabilirsiniz. Yüzleşmekten kaçınmamakta fayda var.
Başak
Sosyal çevrenizde tanınırlığınızı arttırabilir, sayılıp sevilen insanlarla bir arada olabilirsiniz.
Terazi
İş hayatındaki konumunuzu korumak için politik kararlar almanız gerekebilir.
Akrep
Kendinize olan güveniniz ile aklınıza koyduğunuzu başarabilirsiniz, eğitim hayatında yaratıcı çalışmalar çıkarabilirsiniz.
Yay
Duygularınızı kendinize saklamaya meyilli olabilirsiniz, sıkıntı ve sorunları paylaşmakta fayda var.
Oğlak
Uyumlu ortaklıklar ve ilişkiler kurma isteğiniz her şeyden baskın gelebilir, dikkatli olmakta fayda var.
Kova
Ruhsal ve zihinsel anlamda arınmak fiziksel sağlığınıza katkıda bulunabilir, evcil hayvanlarla ilgilenebilirsiniz.
Balık
Sosyal hayatta başarılı ve tatminkar ilişkiler kurabilirsiniz, hareketli ve canlı hissetmeniz mümkün.