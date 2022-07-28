Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.07.2022 - 00:25

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 1

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Başkaları ve başkalarının ihtiyaçlarını kendinizden önde tutmanız olası.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 2

Koç

Aile yaşantısındaki denge ve huzuru sağladıkça mutlu hissedebilir, bunun devamlılığı için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Kardeşler ve yakın çevre ile iyi ilişkiler kurabilir, basit meşgalelerle vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Maddi bağımlılıklar ve biriktirme alışkanlığınız söz konusu olabilir, sahip olduklarınızı gözden geçirin derim.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Önsezileriniz artabilir, gelgitli hissedebilirsiniz, her şeyden haberdar olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Sizi daha iyiye taşıyacak ve ileriye götürecek birtakım deneyimler yaşayabilirsiniz. Yüzleşmekten kaçınmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 7

Başak

Sosyal çevrenizde tanınırlığınızı arttırabilir, sayılıp sevilen insanlarla bir arada olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 8

Terazi

İş hayatındaki konumunuzu korumak için politik kararlar almanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Kendinize olan güveniniz ile aklınıza koyduğunuzu başarabilirsiniz, eğitim hayatında yaratıcı çalışmalar çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 10

Yay

Duygularınızı kendinize saklamaya meyilli olabilirsiniz, sıkıntı ve sorunları paylaşmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Uyumlu ortaklıklar ve ilişkiler kurma isteğiniz her şeyden baskın gelebilir, dikkatli olmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 12

Kova

Ruhsal ve zihinsel anlamda arınmak fiziksel sağlığınıza katkıda bulunabilir, evcil hayvanlarla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2022) - 13

Balık

Sosyal hayatta başarılı ve tatminkar ilişkiler kurabilirsiniz, hareketli ve canlı hissetmeniz mümkün.

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