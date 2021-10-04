Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021)

04.10.2021 - 00:06
Gelecek adına olumlu planlar yapın!
Olumlu planlamalar yapmak adına iyi bir gün. Konu detaylarına inmenizde fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sağlık konusunda damar, kan ve tansiyon ile ilgili konulara dikkat edin ve yediklerinize bugün özen gösterin.
Boğa
Aşk ve gönül meselelerinde hem heyecan yaşayabilir hem de hayal kırıklığına müsait bir yerde kalabilirsiniz. Çok girmeyin bu konulara.
İkizler
Resmi işlerde veya mahkeme ile ilgili konularda artık yeşil ışığın yandığını görebilirsiniz. Eksiklerinizi giderin bu konuda.
Yengeç
Kısa vadeli planlar yapıp elinize yüzünüze bulaştırma riskiniz var. O nedenle kendinizi olabildiğince bugün sakin tutun derim.
Aslan
Alacak verecek işlerine bir anda gömülüp bugün, dünya ile ilişkinizi koparmanız pek mümkün. Abartmayın!
Başak
Gerginliğinizi ve olumsuz durumları kendinizden çıkarmayın. Kendinizi suçlama eğilimindeyseniz bir an önce boş verin.
Terazi
Kendinizle meşgul olacağınız bir gün. “Neden ben böyleyim?” diye düşünseniz de bugün bir şey değişmeyecek.
Akrep
Bugün sosyal alanda bir sevgi pıtırcığı olmaya hiç gayret etmeyin. Ama ilerisi için her alanda yatırım yapmakta fayda var.
Yay
İş ve kariyerde hem iyi, hem de sıkıcı haberler kulağınıza gelebilir. Bunları avantaja döndürmeye bakın.
Oğlak
Öğrenci veya öğretmenseniz, bugünü elinizden geldiğince çalışarak, işleri toparlayarak geçirmeye bakın. Gayet iyi bir gün.
Kova
Resmi konularda veya büyük kurum, kuruluşlarda işiniz çıkabilir. Böyle bir konu varsa paranıza sahip çıkın derim.
Balık
Bir ortaklık teklifi alırsanız veya böyle bir oluşumda bulunmak isterseniz, hukuki anlamda kendinizi güvenceye almaya gayret edin.