Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

04.10.2021 - 00:06

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 1

Gelecek adına olumlu planlar yapın!

Olumlu planlamalar yapmak adına iyi bir gün. Konu detaylarına inmenizde fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 2

Koç

Sağlık konusunda damar, kan ve tansiyon ile ilgili konulara dikkat edin ve yediklerinize bugün özen gösterin.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 3

Boğa

Aşk ve gönül meselelerinde hem heyecan yaşayabilir hem de hayal kırıklığına müsait bir yerde kalabilirsiniz. Çok girmeyin bu konulara.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 4

İkizler

Resmi işlerde veya mahkeme ile ilgili konularda artık yeşil ışığın yandığını görebilirsiniz. Eksiklerinizi giderin bu konuda.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Kısa vadeli planlar yapıp elinize yüzünüze bulaştırma riskiniz var. O nedenle kendinizi olabildiğince bugün sakin tutun derim.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 6

Aslan

Alacak verecek işlerine bir anda gömülüp bugün, dünya ile ilişkinizi koparmanız pek mümkün. Abartmayın!

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 7

Başak

Gerginliğinizi ve olumsuz durumları kendinizden çıkarmayın. Kendinizi suçlama eğilimindeyseniz bir an önce boş verin.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 8

Terazi

Kendinizle meşgul olacağınız bir gün. “Neden ben böyleyim?” diye düşünseniz de bugün bir şey değişmeyecek.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 9

Akrep

Bugün sosyal alanda bir sevgi pıtırcığı olmaya hiç gayret etmeyin. Ama ilerisi için her alanda yatırım yapmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 10

Yay

İş ve kariyerde hem iyi, hem de sıkıcı haberler kulağınıza gelebilir. Bunları avantaja döndürmeye bakın.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Öğrenci veya öğretmenseniz, bugünü elinizden geldiğince çalışarak, işleri toparlayarak geçirmeye bakın. Gayet iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 12

Kova

Resmi konularda veya büyük kurum, kuruluşlarda işiniz çıkabilir. Böyle bir konu varsa paranıza sahip çıkın derim.

Günlük burç yorumları (4 Ekim 2021) - 13

Balık

Bir ortaklık teklifi alırsanız veya böyle bir oluşumda bulunmak isterseniz, hukuki anlamda kendinizi güvenceye almaya gayret edin.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER