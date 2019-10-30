Gupse Özay: Evden yılan çıktı, taşındık (22 bin liralık kira)

30.10.2019 - 13:27
Gupse Özay, sevgilisi Barış Arduç’la yaşadıkları Zincirlikuyu’daki evden 22 bin lira kira fazla geldiği için taşındıkları iddiasına yanıt verdi.
Özay, “Sorun kira değil. Evin mutfağından kocaman yılan çıktı. Yılan olan bir evde nasıl yaşayabiliriz?” dedi.
Öte yandan ünlü oyuncu Deliha filmi için aldığı kiloları verdiğini ve kendine döndüğünü söyledi.
Arduç’la evliliği düşündüklerini de belirten Özay, “İşlerimizden dolayı bir türlü doğru tarihi bulamadık. Bir şekilde zaman gelecek elbette” açıklamasını yaptı.