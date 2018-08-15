Gupse Özay: Mart ayından beri tedavi oluyorum

1 Gupse Özay, art arda oynadığı filmler için hızlı kilo alıp verdiğini ve bu sebepten dolayı rahatsızlandığını açıkladı.

2 Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özay, "Ve Mart ayından beri tedavi oluyorum. Suçluyum; bunu hak ettim" dedi.

3 Özay sosyal medya hesabından "Beyler bayanlar.. Şu kilo alıp verme olayıyla ilgili özelden çok soru geliyor. Sağlık ile ilgili bir konu olduğu için ve yanlış örnek olmamak için açıklama yapmak ve toplu bir cevap vermiş olmak isterim :) Biliyorsunuz ki Deliha'nın ilk filminde epey kilo almıştım. Ardından Görümce filmimde epey verdim. Sonra Deliha 2'de tekrar aldım. Her seferinde alıp verdiğim kilolar da 20 küsürler..."

4 "Az değil yani. Şimdi başta baktım motivasyonla ve gazla acayip hızlı veriyorum- alıyorum. Oh ne güzel. Etraftan gelen uyarılara da 'yek yeaaaa bişi olmaz karaktere girmem lazım' falan diyorum. Taaa ki sağlığım bana tokat atana kadar.. Deliha'nın çekimlerinden sonra aldığım 20 küsür kiloyu vermek için her zamanki gibi yemeği azaltıp harekete ağırlık verdim. Lakin bu sefer bi sorun var. Hep gittiğim detox merkezinin Antalya şubesine falan gittim ama hayret yav ne yapsam veremiyorum. Aksine kilo almaya devam ediyorum. Üstelik bütün gün uyuyorum. Çok uyuduğum için ağlıyorum."

5 "Sonra tekrar uyuyorum. Sonra dedim ki herhalde yoruldum ben. Dedim yurtdışına gideyim orda vereyim. Tropik iklim, meyve sebze deniz... İyi fikir. Gittim. Tayland'a. Detox merkezine. (Bknz fotodaki halim Tayland uçağında..) Oradaki Tayland'lı doktor ikinci gün dedi ki test yapalım sana. Dedi senin tipin iyi değil şişsin. (Tipin kaymış da diyemiyor) Günde 16 saat uyuyorsun. Normal değil bu dedi. Peki abim dedim test yapalım. "

6 "Aha! Test sonucu geldi. TSH oranım 185.. (Tiroidi olanlar bilir) Adamcağız yanlışlık var deyip yeniden yaptı. Yok sonuç doğru. Neyse, ben stresten ve hızlı kilo alıp vermekten dolayı, hipotiroid, haşimato (ki bunun filmlerimde şakasını dahi yapmıştım) karaciğer yağlanması ve hipoglisemi teşhisiyle Türkiye'ye geri gönderildim."