Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi

Altı yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, dün evlendi. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme’de nikah organize etti.

Çiftin, şahitleri tek davetlileri olurken nikah töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. Özay ve Arduç, düğünü gelecek yıl yapma kararı aldı. Çift, evlendikten sonra da Çeşme tatillerini sürdürecek.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Barış Arduç “Evlenme teklif edeli üç sene oldu” ifadelerini kullandı. Pandemi dolayısıyla aile büyükleri olmadan bir nikah kıymak istediklerini söyleyen Arduç “Önümüzdeki yaza kısmetse düğün de yaparız” şeklinde konuştu.

Heyecanı gözlerinden okunan Gupse Özay ise “Onun dizisi varken benim filmim vardı. Hiç olmadı gerçekten. Çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimlerimiz olduğu için iki üç gün içerisinde verdiğimiz bir karar oldu” ifadelerini kullandı.