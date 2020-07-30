Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi

Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç altı yıllk birlikteliklerinin ardından evlendi. Çift, dün akşam İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yaptıkları otelde nikah masasına oturdu.

30.07.2020 - 09:14

Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi - 1

Altı yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, dün evlendi. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme’de nikah organize etti.

Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi - 2

Çiftin, şahitleri tek davetlileri olurken nikah töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. Özay ve Arduç, düğünü gelecek yıl yapma kararı aldı. Çift, evlendikten sonra da Çeşme tatillerini sürdürecek.

Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi - 3

DÜĞÜN GELECEK YAZ

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Barış Arduç “Evlenme teklif edeli üç sene oldu” ifadelerini kullandı. Pandemi dolayısıyla aile büyükleri olmadan bir nikah kıymak istediklerini söyleyen Arduç “Önümüzdeki yaza kısmetse düğün de yaparız” şeklinde konuştu.

Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi - 4
Heyecanı gözlerinden okunan Gupse Özay ise “Onun dizisi varken benim filmim vardı. Hiç olmadı gerçekten. Çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimlerimiz olduğu için iki üç gün içerisinde verdiğimiz bir karar oldu” ifadelerini kullandı.
Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi - 5

"DİZİDEKİNDEN DAHA GÜZEL BİR AŞK"

Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını anlatmıştı:

"Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz."

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