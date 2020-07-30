Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi

30.07.2020 - 09:14
Altı yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, dün evlendi. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme’de nikah organize etti.
Çiftin, şahitleri tek davetlileri olurken nikah töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. Özay ve Arduç, düğünü gelecek yıl yapma kararı aldı. Çift, evlendikten sonra da Çeşme tatillerini sürdürecek.
DÜĞÜN GELECEK YAZ
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Barış Arduç “Evlenme teklif edeli üç sene oldu” ifadelerini kullandı. Pandemi dolayısıyla aile büyükleri olmadan bir nikah kıymak istediklerini söyleyen Arduç “Önümüzdeki yaza kısmetse düğün de yaparız” şeklinde konuştu.
"DİZİDEKİNDEN DAHA GÜZEL BİR AŞK"
Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını anlatmıştı:
"Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz."