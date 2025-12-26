Güven Kıraç oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini anlattı

Son olarak “İnci Taneleri”nde rol alan ve Erkan Can, Bahtiyar Engin ve Levent Ülgen'le "Alevli Günler" adlı tiyatro oyununda sahneye çıkan Güven Kıraç, kendisini en çok etkileyen projenin "Masumiyet" olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "İlk filmim, ilk göz ağrım ‘Masumiyet’ filmdeki ‘Yusuf’ karakteri, beni sinemaya girdirmedi, dürttü. O yüzden Zeki Demirkubuz'a müteşekkirim her zaman. Yani Yusuf, benim sinema yolculuğumun ilk kahramanı, onu hayata geçirmekte gösterdiğim özeni bütün sinema yolculuğum boyunca kendime bir şiar edindim. Hep kendimi Masumiyet'in bir oyuncusu olarak görüp, 'Bir sonraki filmi kabul etmeli miyim?' penceresinden bakarak bir yol haritası çıkarma gayreti gösterdim. Zaman zaman sinemanın sanat filmleri kulvarından dışarı çıkıp, başka mahallelerin üretiminde, komedi filmlerinin içinde de yer aldım. Ama kendimi her zaman bağımsız bir sinemacı olarak hissettim ve addettim" dedi.