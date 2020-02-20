Güvercin 11. bölüm fotoğrafları

Gaffur’un bir açığını bularak tutuklanmasını sağlayan Kevsa, kaybettiği gücü yeniden kazanmanın ve konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Bunun için de bir anda önüne geliveren fırsatı kendi lehine çevirmekten çekinmeyecektir. Zülüf ve Kenan her şeyi bir kenara bırakıp,aşka doğru yelken açmak istedikleri anda kendilerini yine bambaşka zorlukların ve yeni düşmanlıkların içinde mi bulacaklardır?
Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Öykü Gül Gürsoy, Halil Özer, Ayşin Akbulut, Feza Doğru, Mert Meriçli, Leyla Uslu Oter kaleme aldığı dizi Gaziantep'te geçiyor.
Dizinin yeni bölümü 23 Şubat Pazar günü saat 20.00'de ekrana gelecek.