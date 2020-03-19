Güvercin 14. bölüm ayrıntıları (Kenan'ın zor kararı)

Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse'nin başrollerde yer aldığı Star TV dizisi Güvercin'in 14. bölük fotoğrafları yayınlandı. Yeni bölüme Kenan'ın zor kararı damga vuracak. İşte yeni bölüm fotoğrafları ve ayrıntıları...

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ntv.com.tr 19.03.2020 - 10:49

Star TV'nin sevilen dizi si Güvercin'in 14. bölüm ayrıntıları belli oldu.

Annesi İsmihan’ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş’i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş’in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları’nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir.

Nimet’in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir. Kenan Zülüf’ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş’i bıçaklayıp kaçan Murat’ın peşine düşmeye kararlıdır.

Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep’te kalmayı seçen İpek’in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir.

Kenan’dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır.

Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan’ın yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Öykü Gül Gürsoy, Halil Özer, Ayşin Akbulut, Feza Doğru, Mert Meriçli, Leyla Uslu Oter kaleme alıyor.