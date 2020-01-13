Güvercin 7. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarının sevilen dizisi Güvercin yılbaşı tatilinin ardından sürükleyici hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yıl sebebiyle çekimlere ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde çekimlere yeniden başladı.

Gaziantep’in eşsiz güzelliğinde çekimleri devam eden dizinin yeni bölümleri ise şimdiden merak konusu oldu. Bir haftalık tatilin ardından sette bir araya gelen oyuncular, Gaziantep halkı tarafından büyük ilgi ile karşılandı.