Güvercin 7. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarının sevilen dizisi Güvercin yılbaşı tatilinin ardından sürükleyici hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yıl sebebiyle çekimlere ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde çekimlere yeniden başladı.
Gaziantep’in eşsiz güzelliğinde çekimleri devam eden dizinin yeni bölümleri ise şimdiden merak konusu oldu. Bir haftalık tatilin ardından sette bir araya gelen oyuncular, Gaziantep halkı tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Osman Albayrak, Gülen Kahraman Yıldır, Eslem Akar, Genco Özak, Işıl Dayıoğlu, Bülent Bilgiç, Berke Üsdiken, İdil Memi, Sabri Memi, Sabri Memi, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Tolga Pancaroğlu, Enver Akbaş’un yer aldığı Güvercin, Zülüf ve Kenan’ın masalsı aşkını konu alıyor.