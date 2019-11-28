Güvercin dizisi 2. bölüm fotoğrafları (Yeni bölümde neler olacak?)

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Star TV'nin yeni dizisi Güvercin, 2. bölümüyle 1 Aralık Pazar günü ekrana gelecek.
Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Halil Özer'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan'dan oluşuyor.
Öyküsü Gaziantep'te geçen dizinin 2. bölümünde neler olacak?
Kenan, Zülüf’ü Ökkeş’in attığı kuyudan çıkartır ve hayatını kurtarır. Şimdi müzede karşılaştığı ve çok etkilendiği kızın, babasının katilinin kızı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyadır. Üstelik töre gereği bu kızla evlenmek zorundadır.
Zülüf’se Kenan’ın kim olduğunu henüz bilmemektedir. Kenan onun kahramanıdır. Kenan, Zülüf’ü evine teslim eder. Müslüm ve Nefise ise biri ağabeyinin, diğeri ablasının kendileri yüzünden evlenmek zorunda kaldığından habersiz Ökkeş’ten ve ailelerinden kaçmaktadır.
Ökkeş’se Müslüm ve Nefise’yi bulmak ve evlenmelerine engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kenan sulhün bozulmaması ve olayın kan davasına dönüşmemesi için Ökkeş’e engel olmaya çalışır. Zülüf, Cibranoğullarına gelin gittiğini öğrenince büyük bir şok yaşar ve buna sonuna kadar karşı çıkar.
İşte yeni bölümden kareler...