Güvercin dizisi 2. bölüm fotoğrafları (Yeni bölümde neler olacak?)

Ökkeş’se Müslüm ve Nefise’yi bulmak ve evlenmelerine engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kenan sulhün bozulmaması ve olayın kan davasına dönüşmemesi için Ökkeş’e engel olmaya çalışır. Zülüf, Cibranoğullarına gelin gittiğini öğrenince büyük bir şok yaşar ve buna sonuna kadar karşı çıkar.