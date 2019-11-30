Güvercin dizisinin Ökkeş'i Genco Özak:Seyirci intikamı izleyecek

Öncelikle sizi daha yakından tanıyalım, Genco Özak kimdir?
- Şubat 1992’de İstanbul’da doğdum . Hukuk fakültesi öğrencisiyim henüz mezun olmadım. 2014 yılından beri oyunculuk yapıyorum.
Oyunculuğa olan ilginizi ne zaman keşfettiniz? Oyunculuktaki hedefleriniz neler?
- Ben her zaman oyun oynamayı çok sevdim ve şu anda da mesleğim bu. İzlemekten çok keyif aldığım ve bu işi başarıyla yapan oyuncular var; umarım ben de bir gün o seviyede olurum
Güvercin’i ilk okuduğunuzda ne hissettiniz? Projeye dahil olma sürecini anlatabilir misiniz?
- Bana gelen proje dosyasında benimle hangi karakter için görüşmek istedikleri yazmıyordu ve çok heyecanlandım , okudum ve Ökkeş rolüne hayran oldum. Ökkeş’i oynamak istiyordum. Sonra yapımdan Ökkeş karakteri için 2 tane deneme çekimi sahnesi geldi. Sonrasında Altan Dönmez ile tanıştık, hocayla deneme çekimi yaptık. Deneme çekimi 15 dakika sürdü fakat hocayla proje üstüne 1 saat sohbet ettik. Bundan sonraki süreç kendiliğinden gelişti ve Güvercin projesine Ökkeş karakteri olarak dahil oldum.
Geçen hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Güvercin’de karakteriniz Ökkeş çok konuşuldu. Bize biraz karakterden bahsedebilir misiniz? Ökkeş’in yaşadıkları size neler hissettiriyor?
- Ökkeş karakteri Cibranoğlu ailesinde babasını erken yaşta kaybetmiş ve abisi Kenan’ın aksine bir şeyleri çözememiş. Babasının özlemini öfkeli duygularla dışarı yansıtan agresif biri. Birileri onu dizginlemeye çalıştıkça daha da sinirlenip olaylara reaksiyonlarını şiddetle gösteriyor. Ben sadece Ökkeş'i anlamaya çalışıyorum. Babasının kalleş bir cinayetle öldürülmüş olmasının etkilerini görmeye çalışıyorum.
Set nasıl gidiyor? Dizinin çekimleri Gaziantep’te yapıldığını biliyoruz, daha önce Antep’e gelmiş miydiniz? Burada olmaktan mutlu musunuz?
- Set gayet güzel ve keyifli geçiyor. Ekip, oyuncular aynı otelde kalıyoruz. 2 aydır beraberiz. Kocaman bir evde yaşayan aile gibiyiz. Daha önce Gaziantep’e gelmemiştim. İstanbul dışında olduğum için kendime ayıracak daha çok vakit buluyorum. Burada kitap okumak, film izlemek ve oyun oynamak için bolca vaktim oluyor. Ayrıca buraya gelen herkesin söyleyeceği gibi yemekler çok güzel
Güvercin dizisinde izleyicileri ne bekliyor? Sizce seyirci neden izlemeli?
- Ben bu soruyu Ökkeş açısından cevaplayayım. Bir ağabey kardeş çatışması ve Ökkeş’in intikamını izleyecek seyircimiz.
Son zamanlarda dijital dünyada bir sürü yeni dizi yayınlanmaya başladı. Siz, dijitalde yayınlanan bir dizide rol almak ister misiniz?
- Yer aldığı mecradan bağımsız olarak iyi bir hikayenin içinde olmayı her oyuncu ister. Eğer iyi bir hikayeyse - e dijital de bu işin geleceği gibi gözüküyor - neden olmasın.
Takip ettiğiniz yabancı dizi var mı? Varsa hangileri? Kendinize rol model olarak aldığınız bir yabancı oyuncu var mı?
- Yok , onun yerine izlemediğim filmleri izliyorum. Tabi ki bu işi bir gün onların seviyesinde yapmak istediğim birçok Türk ve yabancı oyuncu var ; ama say say bitmez.
Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?
- Yönetmen olmak isterdim
Set dışında neler yapıyorsunuz? Hobileriniz var mı?
- Daha çok kitap okuyorum ve film izliyorum.
Vatanım Sensin, Kocamın Ailesi, Söz dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldınız? Oynadığınız rollerde kendinize en yakın buldunuz karakter hangisi oldu?
- Ben bana en uzak olanı söyleyeyim. Ökkeş.
Son olarak Güvercin’i izlemek isteyen seyircilere bir notunuz var mı?
- Bizi izlemeye ve desteklemeye devam edin.