Güvercin dizisinin Ökkeş'i Genco Özak:Seyirci intikamı izleyecek

Takip ettiğiniz yabancı dizi var mı? Varsa hangileri? Kendinize rol model olarak aldığınız bir yabancı oyuncu var mı?



- Yok , onun yerine izlemediğim filmleri izliyorum. Tabi ki bu işi bir gün onların seviyesinde yapmak istediğim birçok Türk ve yabancı oyuncu var ; ama say say bitmez.



Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?



- Yönetmen olmak isterdim





