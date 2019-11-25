Güvercin dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizi

ÖKKEŞ / Genco Özak

Kevsa’nın oğlu, Kenan ve Nefise’nin kardeşleridir. Babasının bir cinayete kurban gitmesiyle öfke ve intikam duygularıyla büyümüştür. Annesi Kevsa ve dayısı Celil tarafından yaptığı her hata hoş görülmüş ve hatalarının üstü kapatılmıştır. Sorunları hiçbir zaman medeni kurallar dahilinde çözmeyen, şiddetten ve zorbalıktan yana, Kenan’ın tam zıttı bir karakterdir. Kendisini, ağabeyi Kenan’dan hep eksik ve aşağıda görür ve sahip olamadığı güce ve iktidara kavuşmak ister. Ağabeyinin ona işletmesini bıraktığı marinanın başında duruyor gözükmekte, ama aslında serseri hayatına devam etmektedir.