Güvercin'in Zülüf'ü Almila Ada: İzleyicinin beğendiği kadın tipinde miyim tartışılır

“Benim hikâyemi dinleyen herkes bu yaşta bu kadar şeyi hayatına nasıl sığdırdın der” demişsiniz. Neler yaşadınız?

O kadar anlatacak şey var ki. 2.5 yaşında bale yapmaya başladım. Sonra ailemin işi sebebiyle Rusya’ya taşındık. Orada bale ve piyano dersleri aldım. İstanbul’a döndük. Sonra konservatuvara yarı zamanlı girdim.