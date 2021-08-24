Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı

Ünlü İngiliz yönetmen Guy Richie ile altı yıl önce evlendiği model Jacqui Ainsley, İtalya'da tatil yapıyor. Çift, hafta sonu da çıktıkları yat gezisinde görüntülendi.

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24.08.2021 - 11:49

2015 yılında çok konuşulan bir düğünle evlenen Guy Ritchie ile Jacqui Ainsley, bu yıl tatil için İtalya'nın Sardinya adasını seçti.





Üç çocuklarını da yanlarına alan Ritchie ile Ainsley'i yat turunda aile üyeleri ile arkadaşları da eşlik etti.





Model Jacqui Ainsley o gün bordo renkli bir bikini giydi.

39 yaşındaki Ainsley, bol bol yüzdükten sonra yatta duşunu alıp güneşlenmek için güverteye çıktı.

Ainsley, güneşlenirken bir ara Guy Ritchie yanına gelip ona ayak masajı yaptı.

Ritchie, arkadaşlarıyla yatta oturup uzun ve neşeli bir sohbete daldı. Ainsley de bir süre güneşlendikten sonra kalkıp tuniğini giydi ve bir şeyler atıştırdı.

İşte ünlü çiftin tekni keyfinden fotoğraflar...