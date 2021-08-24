Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı

Ünlü İngiliz yönetmen Guy Richie ile altı yıl önce evlendiği model Jacqui Ainsley, İtalya'da tatil yapıyor. Çift, hafta sonu da çıktıkları yat gezisinde görüntülendi.

24.08.2021 - 11:49

Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 1
2015 yılında çok konuşulan bir düğünle evlenen Guy Ritchie ile Jacqui Ainsley, bu yıl tatil için İtalya'nın Sardinya adasını seçti.

Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 2
Üç çocuklarını da yanlarına alan Ritchie ile Ainsley'i yat turunda aile üyeleri ile arkadaşları da eşlik etti.

Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 3
Model Jacqui Ainsley o gün bordo renkli bir bikini giydi.
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 4
39 yaşındaki Ainsley, bol bol yüzdükten sonra yatta duşunu alıp güneşlenmek için güverteye çıktı.
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 5
Ainsley, güneşlenirken bir ara Guy Ritchie yanına gelip ona ayak masajı yaptı.
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 6
Ritchie, arkadaşlarıyla yatta oturup uzun ve neşeli bir sohbete daldı. Ainsley de bir süre güneşlendikten sonra kalkıp tuniğini giydi ve bir şeyler atıştırdı.
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 7
İşte ünlü çiftin tekni keyfinden fotoğraflar...
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 8
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 9
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 10
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 11
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 12
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 13
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 14
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 15
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 16
Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı - 17

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