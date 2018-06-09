Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e çete davası (Tutuklandı)

Türkiye’yi temsil ettiği yarışmada kraliçe seçilen Sibel Demiralp, işadamlarına şantaj yapan bir çeteye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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The Queen of Eurasia güzellik yarışmasını kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp, işadamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında tutuklandı.
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Çete üyesi olmakla suçlanan Demiralp, hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.
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Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Sibel Demiralp, gözyaşları içinde kendini savundu ve pişman olduğunu söyledi.
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Ünlü manken, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderildi.
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The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması birincisi Sibel Demiralp ‘Fashion Week' defilesinde fenalaşınca hastane kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Demiralp'e anjiyo yapılmıştı.