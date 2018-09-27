Güzellik kraliçesi tacını geri vermeyecek
ntv.com.tr
Ukrayna Güzellik Yarışması'nda birinci olan Veronika Didusenko daha önce evlenip boşandığı ve 4 yaşında bir oğlunun olduğunu ortaya çıkmasıyla yarışmadan diskalifiye edildi. Ancak Didusenko tacını geri vermeyi reddetti.
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1Veronika Didusenko, geçtiğimiz hafta düzenlenen yarışmada Ukrayna'nın en güzeli seçildi.
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2Ancak sonradan Didusenko'nun evlenip boşandığı ve br çocuğu olduğu anlaşılınca yarışmadan diskalifiye edildi.
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3Yarışma İcra Direktörü Viktoria Kiose "Bu talihsiz bir olay, sözleşmeyi imzaladı, şartlara onay verdi. Bize yalan söyleyip kuralları ihlal ettiği için onu diskalifiye etti" dedi.
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4Sosyal medayada hayranlarının desteğini alan Ukraynalı güzel ise tacını vermeyi reddediyor.
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5Organizatörler ise Didusenko'dan 10 bin dolarlık para ödülünü geri alacaklarını, ancak masrafları geri ödemesini talep etmeyeceklerini açıkladılar. Tacın yeni sahibinin de bu hafta pazar günü açıklanacağı duyuruldu.
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6Ukrayna'da 1995 yılından beri 4 kez evlenip boşandığı ortaya çıkan güzellerden tacı geri alındı.
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