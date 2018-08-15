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Güzellik standartlarını değiştiren modeller

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1994 yılında albino hastalığı olan bir kadın Jean Paul Gaultier’e bir fotoğrafını gönderdi. Ünlü tasarımcı Connie Chiu’nun sıradışı görünümüne hayran oldu ve onu modelleri arasına kattı. Connie böylece moda dünyasının ilk albino modeli oldu. Güzellik standartlarının değişiminde yolu açan Connie Chiu, moda endüstrisinde özgün görünümlü modellerin artmasını sağladı. Böylece Sophia Hadjipanteli kalın kaşlarıyla, Freya Lawrence büyük kulaklarıyla objektif karşısına geçerek klasik standartlara meydan okudu. İşte moda dünyasında güzellikl standartlarını değiştiren modeller...

  • 1

    Connie Chiu

    Connie Chiu
  • 2

    Sophia Hadjipanteli

    Sophia Hadjipanteli
  • 3

    Kokie

    Kokie
  • 4

    Tess Holliday

    Tess Holliday
  • 5

    Freya Lawrence

    Freya Lawrence
  • 6

    Yvesmark Chery

    Yvesmark Chery
  • 7

    Rebekah Marine

    Rebekah Marine
  • 8

    Sarah Taylor

    Sarah Taylor
  • 9

    Carlotta Runze

    Carlotta Runze
  • 10

    Amanda Wells

    Amanda Wells
  • 11

    Dustin Bice

    Dustin Bice
  • 12

    Lilianna Ruger

    Lilianna Ruger
  • 13

    Ekaterina Timoshenko

    Ekaterina Timoshenko
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