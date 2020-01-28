Gwen Stefani’ye hayranlarından ‘tanınmaz halde’ ve ‘donuk’ suçlaması

Sosyal medyada Stefani’nin hayranları, şarkıcıyı fazla estetik ve botoks yaptırarak güzelliğini bozmakla suçladı. Bir hayranı, “Madonna gibi sahte görünmeye başladın” yorumunu yaptı. Pek çok kişi, sosyal medyada, “Yüzüne ne yapmış?”, “Tanınmaz halde”, “Donuk” şeklinde mesajlar yazdı.