Gwen Stefani’ye hayranlarından ‘tanınmaz halde’ ve ‘donuk’ suçlaması

Ünlü şarkıcı Gwen Stefani, önceki gece gerçekleşen 62. Grammy Ödülleri’ndeki görünümüyle hayranlarından tepki gördü. Estetik ve dolgu yaptırdığı söylenen 50 yaşındaki şarkıcı, ‘tanınmaz halde’ ve ‘donuk’ göründüğü şeklinde eleştirildi.
Country şarkıcısı sevgilisi Blake Shelton ile kırmızı halıda poz verdiğinde Dolce & Gabbana imzalı mini elbisesi ve uzun çizmeli stiliyle beğeni toplasa da yüzündeki ifade eleştiri konusu oldu.
Sosyal medyada Stefani’nin hayranları, şarkıcıyı fazla estetik ve botoks yaptırarak güzelliğini bozmakla suçladı. Bir hayranı, “Madonna gibi sahte görünmeye başladın” yorumunu yaptı. Pek çok kişi, sosyal medyada, “Yüzüne ne yapmış?”, “Tanınmaz halde”, “Donuk” şeklinde mesajlar yazdı.
8 Nisan’da yapılan ACM Ödülleri (Academy of Country Music Awards) töreninde de Stefani’nin aşırı dudak dolgusu ve plastik cerrahi operasyonuna maruz kaldığı eleştirileri yapılmıştı.
Önceki gün yapılan Grammy’de de aynı eleştirilere maruz kalacağı görüntüsüyle poz vermesi, Stefani’nin eleştirilere aldırmadığı şeklinde yorumlandı.