Gwyneth Paltrow 90'larda Brad Pitt'le ikiz gibi görünme nedenini açıkladı

23.09.2021 - 10:01
Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, saç modelinin 1990'larda Brad Pitt'le aynı olmasının nedenini açıkladı. Paltrow, asistanı Kevin Keating'le yeni bir saç serumu hakkında bir bölüm çekerken "Kesim için aynı saç tasarımcısına gitmiştik" dedi.
Independent'in haberine göre, nihayetinde ikiz gibi görünmelerinin nedeni her ikisinin de saç modeli için Chris McMillan'a gitmiş olmasıydı. Saç tasarımının dikkatli takipçilerinin bileceği üzere, McMillan 1990'lara hakim olan ve Friends'ten gelen "The Rachel" görünümünün yaratıcısıydı.
GoopGlow Restore and Shine Serum'un setinde Paltrow'la sohbet eden Keating, "Görünüşünüzü bilerek mi birbirinize uydurdunuz?" diye sordu.
Paltrow "Hayır" diye yanıtladı.
Keating "İkizinle birlikte olmak gibi bir şey miydi?" diye espri yaptı.
Paltrow ise şakayla karışık, "Cinsel açıdan mı?" dedi ve konuyu değiştirdi.
"ÇOK SARIŞIN"
Paltrow ve Pitt, 1994 ve 1997 arasında birlikte olmuş ve evlenmek üzere nişanlanmıştı. Çift, Sessiz Düşman'ın (The Devil's Own) galasına birbiriyle uyumlu sarı, uzun perçemli kısa saçlarıyla, siyah kıyafetler içinde gelmişti.
Keating bu görünümle ilgili, "Baştan ayağa sarışın, çok sarışın" yorumunda bulundu.
Keating, 1990'lardaki görünümlerini sormak için Pitt'i aramayı da önerdi. Paltrow ise eski sevgilisini aramayı reddederek, "Hayır, neden onu arayalım ki? Kimse benden Brad Pitt'i dahil etmemi istemedi" dedi.
"LÜTFEN BENİ DURDURUN"
Keating de buna cevaben, "Gerçi zaten Grindr hesabımda, onu oradan bağlayayım" diye şaka yaptı.
İkili klipte Paltrow'un diğer stillerini de tartıştı. Paltrow paylaştığı gönderide, "Bir daha '90'ların tarzlarını taşımaya çalışırsam lütfen beni durdurun" diye yazdı.