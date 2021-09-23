Gwyneth Paltrow 90'larda Brad Pitt'le ikiz gibi görünme nedenini açıkladı

GoopGlow Restore and Shine Serum'un setinde Paltrow'la sohbet eden Keating, "Görünüşünüzü bilerek mi birbirinize uydurdunuz?" diye sordu.

Paltrow "Hayır" diye yanıtladı.

Keating "İkizinle birlikte olmak gibi bir şey miydi?" diye espri yaptı.

Paltrow ise şakayla karışık, "Cinsel açıdan mı?" dedi ve konuyu değiştirdi.