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Gwyneth Paltrow: Yaşlandıkça kendinizi sevmeye başlıyorsunuz

ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow, “Belirli bir yaşa eriştikten sonra cinsiyetlerin bir önemi kalmıyor. Zaman geçtikçe kendinizi daha çok sevmeye başlıyorsunuz” dedi.

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    Kendisine ait internet sitesinden hayranlarıyla buluşan ünlü yıldız Gwyneth Paltrow, yaşlanmayla ilgili açıklamalar yaptı.


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    46 yaşındaki oyuncu, “Belirli bir yaşa eriştikten sonra cinsiyetlerin önemi kalmıyor. Kırışıyorsunuz ve menopoza giriyorsunuz. Doğurgan ve güzel olamadıktan sonra kadın kimliğiniz bulunsa ne olur ki?” dedi.


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    Yaşla birlikte iç güzelliğin ortaya çıktığını belirten ABD’li oyuncu, “Zaman geçtikçe kendinizi daha çok sevmeye başlıyorsunuz” şeklinde konuştu.


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    Paltrow geçtiğimiz yıl yapımcı ve senarist Brad Falchuk ile dünyaevine girmişti.


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    Ünlü oyuncunun eski eşi Chris Martin’den Apple ve Moses adında iki çocuğu bulunuyor.
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