Gwyneth Paltrow'a 5 milyon dolarlık tazminat

Daha önce İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi tarafından zararlı ve işe yaramaz ürünler satmakla suçlanan ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow’un sahibi olduğu doğal sağlık şirketine 5 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

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20.05.2021 - 08:14

ABD'de Colby Watson isimli bir kişi, Gwyneth Paltrow'un Goop markasına ait bir mumun yatağının başındayken patlaması nedeniyle 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.







ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Colby Watson, mumu üç saat boyunca yaktıktan sonra patladığını iddia etti. Mahkeme belgelerinde Watson'un yatağının yanındaki komodinin üzerinde patlayan mum alev aldı ve mobilyada ve yatakta yanık izleri bıraktı.







Watson'ın avukatları, müvekkilleri ve gelecekte hatalı mum aldığı için tehlike yaşayabilecek kişiler adına 5 milyon dolar tazminat talep ettiklerini belirtti.







Paltrow'un şirketi Goop ise suçlamaların yersiz olduğunu belirterek mumun satıldığı internet sitesinde 'İki saatten uzun süreli yakılmamasına dair uyarı notu bulunduğunu' açıkladı.







Daha önce Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow'un kendi markasıyla doğal bir yaşam isteyen tüketicilere yönelik sattığı ürünlerin sağlıksız olduğu iddia edilmiş İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Başkanı Simon Stevens yaptığı açıklamada doğal sağlık şirketi Goop’un zararlı ve işe yaramaz ürünler sattığını dile getirmişti.

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