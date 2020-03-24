Gwyneth Paltrow'dan maskeli ve eldivenli alışveriş (Ünlü isimler markete akın etti)

Gwyneth Paltrow

Ünlü oyuncu, televizyoncu eşi Brad Falchuk ile Los Angeles'ta market alışverişi sonrası görüntülendi. Kendilerini evde izolasyon altında tutan çift, sadece alışveriş için dışarı çıkıyor. Paltrow'un alışverişe çıkarken lateks eldivenle önlem alması dikkat çekti.