Gwyneth Paltrow: Çocuklarımın babası kardeşim gibi

"ONA MİNNETTARIM"

Paltrow ile 44 yaşındaki Martin’in 17 yaşında Apple ve 15 yaşında Moses adında iki çocuğu bulunuyor.

Paltrow, eski eşiyle ilgili konuşurken, “Bana bu çocukları verdiği için ona çok minnettarım” dedi.