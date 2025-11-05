HAC KURA SONUÇLARI 2026 | Diyanet Hac kurası sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır? (e-Devlet)

Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen yüz binlerce vatandaş başvurularını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Diyanet tarafından hac kura çekimi başladı. Kura çekimini takip edemeyenler ise açıklanacak sonuçlara odaklandı.

Hac kura çekimi Diyanet’in resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekimi sona erdikten sonra ise kura sonuçları ayrıca duyurulacak. 2026 yılında hac vazifesini yerine getirmek için ilk defa 184 bin kişi başvuru yaptı. Kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin kişi de kura çekimine katılacak. Peki 2026 Hac kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Hac kura sonuçları sorgulama ekranı…