HAC KURA SONUÇLARI 2026 LİSTESİ | Diyanet hac kura sonuçları asıl ve yedekler açıklandı mı?
05.11.2025 11:47
Son Güncelleme: 05.11.2025 16:43
Haber Merkezi
Hac kura sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac kuraları bugün tamamlandı. Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kura sonuçlarıyla birlikte hacca gitmeye hak kazanan 84 bin 942 asıl aday belirlenecek. Hacı adayları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulama yapabilecek. Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar belirlenen takvim doğrultusunda kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu yıl ilk defa 184 bin yeni aday hac kurasına katıldı. Peki Hac kura sonuçları 2025 açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, Diyanet hac kura sonuçları sorgulama ekranı…
Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen yüz binlerce vatandaş başvurularını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Diyanet tarafından hac kura çekimi bugün tamamlandı. Kura çekimini takip edemeyenler ise açıklanacak sonuçlara odaklandı.
Hac kura çekimi Diyanet’in resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekimi sona erdikten sonra ise kura sonuçları ayrıca duyurulacak. 2026 yılında hac vazifesini yerine getirmek için ilk defa 184 bin kişi başvuru yaptı. Kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin kişi de kura çekimine katılacak. Peki 2026 Hac kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Hac kura sonuçları sorgulama ekranı…
HAC KURA SONUÇLARI 2025 BEKLENİYOR
Diyanet tarafından hacca gitmeye hak kazanan kişiler, kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. Kura çekimi 5 Kasım saat 10.30’da başladı ve tamamlandı. Kura çekimi illere göre gerçekleştirildi.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden sonuçlar erişime açılacak. Kura sonuçları saat 20:00’da duyurulacak. Kura sonuçlarıyla birlikte hacca gidecek 84 bin 942 asil hacı adayı belirlenecek.
Hacı adayları e-Devlet’e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan arama kısmına “ Diyanet İşleri Başkanlığı” ve ardından “Hac İşlemleri” yazarak sorgulama ekranına gidebilir.
Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıtlarını 11-21 Kasım tarih aralığında E-Devlet üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt yaptırmayanların yerine 27 Kasım - 05 Aralık tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınacak.
2026 DİYANET HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)
HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?
Hac vazifesini yerine getirmek üzere 18 Nisan'da ilk kafile gidecek, 22 Mayıs'ta ise son kafile yol almış olacak. 31 Mayıs tarihinden itibaren dönüşler başlayacak. 25 Haziran 2026'da son kafilenin dönüşüyle hac farizası tamamlanmış olacak.
KURAYA KATILANLAR DİKKAT
Diyanet, kura sonucunda asil listede yer alan hacı adaylarının kayıt süreci ve konaklama türü seçimi gibi sonraki adımlara ilişkin detaylı duyuruları da kura çekiminin hemen ardından paylaşacaktır. Hacı adaylarının mağduriyet yaşamaması için kayıt sürecini ve istenen belgeleri yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.