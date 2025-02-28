Hacamat oruç bozar mı? Diyanet'e göre hacamat oruç bozar mı?
Hacamat, vücuttan kan alma yoluyla yapılan bir tedavi uygulamasıdır. Çoğunluk âlimlere göre hacamat yaptırmak orucu bozmaz. Kimi rivayetlerde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” şeklinde bir ifade geçer. Ancak bu hadisin, geçmişteki yöntemlerde kanın ağızla çekilmesi yüzünden kan yutma tehlikesine dikkat çektiği ve orucun riske girebileceği anlamında söylendiği belirtilir.
HACAMAT ORUCU BOZAR MI?Hz. Peygamber’in, oruçlu iken hacamat yaptırdığına dair sahih rivayetler de vardır. Bu rivayetler, hacamatın orucu bozmadığı yönündeki görüşü güçlendirmektedir. Diyanet de bu konuda, hacamatın orucu bozmadığını ve oruca devam edilebileceğini belirtir.
Oruçlu iken hacamat yaptırmak mümkündür ve dinen sakıncalı görülmez. Çünkü bu işlem, yeme-içme ya da cinsel ilişki gibi orucu temelinden bozan şeylere girmez. Kanın vücuttan çekilmesi, oruca zarar vermediği için Diyanet fetvalarında hacamatın orucu bozmadığı vurgulanır. Bunun yanında, hacamat sırasında vücuttan kan alındığı için bazı kişiler halsizlik yaşayabilir. Bu nedenle uygulama, kişinin fiziksel durumuna göre planlanır. Özellikle sıcakta veya uzun saatler süren oruç dönemlerinde hacamat yaptırmak, susuzluk ve yorgunluk hissini artırabilir. Fakat ibadet açısından engel yoktur, oruç aynen geçerli sayılır.
DİYANET’E GÖRE HACAMAT ORUCU BOZAR MI?
Diyanet’e göre hacamat orucu bozmaz. Resmî açıklamalarda, oruçlu iken kan vermenin ya da hacamat yaptırmanın orucu geçersiz kılmayacağı net şekilde belirtilir. Bu görüş, Hz. Peygamber’in oruçluyken hacamat yaptırdığına dair güvenilir kaynaklarda yer alan bilgilerle uyumludur. Diyanet, hacamat hakkındaki bazı hadislerde geçen “hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” ifadesini, dönemin teknik zorlukları nedeniyle kanın yutulma riskine karşı bir uyarı olarak görür. Sonuç olarak, bugünkü şartlarda hijyenik ortamda yapılan hacamat orucu etkilemez ve kişi aynı gün orucuna devam eder.
HACAMAT YAPTIRMAK KAZA ORUCU GEREKTİRİR Mİ?
Hacamat yaptırmak orucu bozmadığı için kaza gerektirmez. Kaza, bilerek yeme-içme veya cinsel ilişki gibi orucu kesin olarak bozan eylemlerde söz konusu olur. Hacamat ise oruç sırasında yemek içmekle ilgisi olmayan bir tedavi yöntemidir. Bu yüzden oruçlu biri hacamat yaptırsa da orucunu gün sonuna kadar aynı şekilde sürdürür. Herhangi bir kazaya ihtiyaç duymaz, oruç geçerli sayılır. Bazı âlimler geçmişte, kan yutma veya aşırı kan kaybı gibi risklerden ötürü hacamatın orucu bozacağını belirtmiştir. Ancak genel kabul ve Diyanet fetvaları, oruç bozulmadığı için kaza da gerekmediğini söyler.