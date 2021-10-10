Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlendi

Haberler 10.10.2021 - 15:13
Geçen sene nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.
Üç yıldır birlikte olan Kayı ve Sabancı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız bir şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlendi.
Çift balayı için yola çıktı. Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı "Meet the Mrs" (Karımla tanışın) notu ile paylaştı.
28 yaşındaki Nazlı Kayı ise 34 yaşındaki eşi Hacı Sabancı ile nikah sırasında çekilen fotoğraflarını "With my husband" (Kocamla) sözleriyle paylaştı.
Ünlü çiftin, paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı.
"KARNIMDA KELEBEKLER UÇUŞUYOR"
Kayı geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, “Birine çok aşıksanız zaten verebileceğiniz nihai karar evliliktir. Ve bence evlilik kararı aldıktan sonra siz artık bir ailesiniz. Ailenize birini katıyorsunuz, bir aileye dahil oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey” açıklamasını yapmıştı.
Hacı Sabancı ile nasıl tanıştıklarını anlatan Kayı, "İlk kez kalabalık bir arkadaş grubunda tanıştık. Arkadaşlığımız başladıktan sonra her buluştuğumuzda heyecandan karnıma ağrılar giriyordu. Onu her gördüğümde vücudum aynı reaksiyonları vermeye başlayınca zaten anladım. Hala böyleyim bu arada. Onu görünce karnımda kelebekler uçuşuyor. Demek ki aşk böyle bir şey" diyerek, Hacı Sabancı'ya olan aşkını dile getirmişti.
"AİLE OLMAK İÇİN ÇOCUK ŞART DEĞİL"
İlişkisi için “Birlikte her şeyi konuşuruz, aramızda saygı, güven ve büyük bir sevgi bağı var” diyen Kayı, "Ben çok kalabalık, sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Dilerim ileride benim de çocuklarım olur ama aile olmak için çocuk olması da şart değil. Birbirinize olan bağınız sizi zaten aile yapıyor" demişti.