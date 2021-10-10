Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlendi

"KARNIMDA KELEBEKLER UÇUŞUYOR"

Kayı geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, “Birine çok aşıksanız zaten verebileceğiniz nihai karar evliliktir. Ve bence evlilik kararı aldıktan sonra siz artık bir ailesiniz. Ailenize birini katıyorsunuz, bir aileye dahil oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey” açıklamasını yapmıştı.

Hacı Sabancı ile nasıl tanıştıklarını anlatan Kayı, "İlk kez kalabalık bir arkadaş grubunda tanıştık. Arkadaşlığımız başladıktan sonra her buluştuğumuzda heyecandan karnıma ağrılar giriyordu. Onu her gördüğümde vücudum aynı reaksiyonları vermeye başlayınca zaten anladım. Hala böyleyim bu arada. Onu görünce karnımda kelebekler uçuşuyor. Demek ki aşk böyle bir şey" diyerek, Hacı Sabancı'ya olan aşkını dile getirmişti.