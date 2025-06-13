Hacılar yurda dönmeden önce mukaddes topraklardaki bahçelerden hurma satın alıyor

Uzunoğlu, Türkiye'den gelen hacıların en çok tercih ettiği hurma çeşidinin uzun yıllar mebrum olduğunu ancak son bir yıldır tahtını organik olarak yetiştirilen mecdul hurmasına devrettiğini ifade etti.

Mecdul haricinde sefavi ve sugayi hurmalarının da tercih edildiğini söyleyen Uzunoğlu, "En önemli hurmaların başında Peygamber hurması olarak bilinen 'acve' geliyor. Peygamber efendimizin eliyle diktiği ve aşılama ile çoğalan bir hurma. Hadislerden öğrendiğimize göre özelliği şudur; 'Sabahları aç karnına 7 tane yerseniz o gün zehir isabet etmez' dediği önemli bir hurmadır. Her evde bulunmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

23 yıldır bahçe hurması satan Uzunoğlu, bahçelere gelen bazı hacıların hurma ağaçlarını palmiye ağacı zannettiğini de sözlerine ekledi.