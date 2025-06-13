Hacılar yurda dönmeden önce mukaddes topraklardaki bahçelerden hurma satın alıyor
Hac farizasını tamamlayan Türk hacılar, yurda dönüş öncesi hurma alışverişini çoğunlukla Medine-i Münevvere'deki bahçelerden yapıyor.
Hac dönüşü, ziyarete gelecek misafirlerine ikram edecekleri hurma seçimini özenle yapan hacıların bir kısmı, hurmalarını Medine'nin içindeki dükkanlardan alırken büyük çoğunluğu ise alışveriş için kentin çevresinde bulunan hurma bahçelerini tercih ediyor.
Hurma bahçelerine özel araçlarla götürülen hacılar, "mebrum, acve, sugay, amber, mecdul, sukkari" gibi adlarla anılan hurma çeşitleri arasında seçim yapıyor.