Hacker'lardan Donald Trump ve Madonna için tehdit ve fidye talebi

Kendilerine 'REvil' adını veren hacker grubu önce ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli mail yazışmaları ve ellerinde bulunan daha pek çok materyali yayınlama tehdidiyle 42 milyon dolar fidye talep etti. Hacker grubu, daha sonra hedeflerini Trump'tan Madonna'ya kaydırdı. Saldırganlar ünlü şarkıcının bilgilerini sızdırma tehdidiyle en az 1 milyon dolar talep etti.