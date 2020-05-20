Hacker'lardan Donald Trump ve Madonna için tehdit ve fidye talebi

ntv.com.tr 20.05.2020 - 07:44 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 07:50
Geçen hafta Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj gibi ünlülerin çalıştığı hukuk firmasının siber saldırıya uğradığı; ünlülerin sözleşmeleri, gizlilik anlaşmaları, email adresleri, telefon numaraları ve özel yazışmalarının bilgisayar korsanları (hacker) tarafından ele geçirildiği öğrenilmişti.
Kendilerine 'REvil' adını veren hacker grubu önce ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli mail yazışmaları ve ellerinde bulunan daha pek çok materyali yayınlama tehdidiyle 42 milyon dolar fidye talep etti. Hacker grubu, daha sonra hedeflerini Trump'tan Madonna'ya kaydırdı. Saldırganlar ünlü şarkıcının bilgilerini sızdırma tehdidiyle en az 1 milyon dolar talep etti.
Siber saldırganlar pazartesi günü Trump'ın belgelerini, ismini gizledikleri birine sattıklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "İlgili kişiler bizimle irtibat kurdu ve ABD başkanıyla ilgili bilgileri satın almak üzere anlaşma yaptı. Anlaşmadan memnunuz ve sözümüzü tutuyoruz."
Trump'tan sonra Madonna'yı hedef alan hacker'lar "Madonna'nın bilgilerini açık artırmaya çıkarıyoruz. Alıcı, verilere uygun gördüğü her şeyi yapma hakkına sahiptir" açıklamasını yaptı. Bilgileri satma tehdidiyle 1 milyon dolar istedi.
Doğu Avrupa'dan olduğu düşünülen REvil adlı hacker grubu, New York merkezli eğlence dünyası hukuk şirketi Grubman Şehire Meiselas & Sacks'a siber saldırı düzenleyerek özel mail adreslerini, sözleşmeleri ve kişisel bilgileri çalmıştı.
Lady Gaga, Lizzo ve Madonna gibi yıldızları temsil eden hukuk bürosu geçen hafta büyük bir ihlal yaşadığını doğrulamıştı.
İşin dikkat çeken tarafı, Trump'ın daha önce hiçbir zaman hukuk firmasının müşterisi olmaması. Daily Mail'in elde ettiği materyaller çoğunlukla Trump'ın hak tartışmalarına ve başkanlığına ait videolara odaklanıyor.
LADY GAGA'NIN BELGELERİNİ SIZDIRDILAR
Bilgisayar korsanları, karanlık web sitelerinde hukuk firmasının Lady Gaga için yaptığı yasal çalışmaları da içeren 2.4 gigabaytlık bir klasör yayınladı. Dosyalar çoğunlukla standart müzik endüstrisi belgeleri ve evraklarıni içeriyor.
"TRUMP'IN KİRLİ ÇAMAŞIRLARI ELİMİZDE"
Bilgisayar korsanları, tehdit içeren açıklamalarında ellerinde çok daha fazla zarar verici materyal bulunduğundan bahsetti. Hacker'lar, ABD'de kasım ayında yapılacak seçimi hatırlatarak, "Elimizde Trump'ın kirli çamaşırları var" ifadesini kullandı.
Hack’lenmenin gerçek olduğunu göstermek için bilgisayar korsanları, Madonna'nın Madame X Turnesi sözleşmesini önceki hafta sonu internetin arka bahçesi olarak bilinen ‘dark web’ denilen gizli sitelerde yayınlamıştı.
Hukuk şirketinden yapılan açıklamada, “Siber saldırı mağduru olduğumuzu doğrulayabiliriz. Müvekkillerimize ve çalışanlarımıza bilgi verdik. Bu alanda çalışan dünyanın en iyi uzmanlarını işe aldık ve bu konunun üstesinden gelmek için günün her saatinde çalışıyoruz” denilmişti.