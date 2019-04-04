Hadi Magazin soruları ve cevapları
Türkiye’nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, Magazin sorularıyla eğlendirmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı yarışmada çıkan sorularda bazıları...
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1Mehmet Öz'ün sağlık tavsiyeleriyle 45 yaşında beşinci çocuğuna hamile olduğunu açıklayan ünlü model hangisidir?
Kate Moss
Heidi Klum
Alessandra Ambrosio
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2B-Heidi Klum
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3
Oğlunun göbek bağını gömmek için NASA'ya giden kişi kimdir?
Selen Pınar Işık
Buse Varol
Eylül Öztürk
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4C- Eylül Öztürk
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5
Hollywood'da çıkan son dedikodulara göre Brad Pitt'le aşk yaşayan ünlü aktris kimdir?
Jennifer Lawrence
Megan Fox
Charlize Theron C
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6C- Charlize Theron
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7Hadise, En büyük hayallerimden biri dediği hangi ressamın müzeye çevrilen evini geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiştir?
Pablo Picasso
Salvador Dali
Frida Kahlo
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8C- Frida Kahlo
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9
Geçtiğimiz günlerdeki Oscar Ödülleri törenine annesi ve sevgilisinin elinden tutarak katılan oyuncu kimdir?
George Clooney
Ryan Reynolds
Bradley Cooper
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10C- Bradley Cooper
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11Sezen Aksu'nun "Tek veliahtım" dediği şarkıcı kimdir?
Burcu Güneş
Funda Arar
Aşkın Nur Yengi
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12C -Aşkın Nur Yengi
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13
Şarkıcı Sıla ile aşk dedikoduları çıkan ve geçtiğimiz günlerde eşinden ayrılan ünlü şef hangisidir?
Mehmet Gürs
Hazer Amani
Somer Sivrioglu
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14B- Hazer Amani
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15
Diriliş: Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş: Osman dizisinde Osman Bey karakterini kim canlandıracaktır?
Burak Özçivit
Halit Ergenç
Okan Yalabık
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16A- Burak Özçivit
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17
Geçtiğimiz günlerde Bengü, çocuğuna hangi ismi vereceğini duyurmuştur?
Zeynep
Elif
Ebru
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18A- Zeynep
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19
Yılmaz Erdoğan ile 12 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sona eren oyuncu kimdir?
Birce Akalay
Ezgi Mola
Belçim Bilgin
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20C- Belçim Bilgin
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21Murat Cemcir ile aşk dedikoduları çıkan ünlü oyuncu kimdir?
Özge Borak
İrem Sak
Mine Tugay
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22B- İrem Sak
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23
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti doğacak bebeklerine hangi ismi vereceklerini açıklamışlardır?
Baran
Karan
Varan
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24B- Karan
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25
91. Oscar Ödül Töreni'ne smokin şeklinde tasarlanmış etekleri kabarık bir elbiseyle katılan aktör kimdir?
Neil Patrick Harris
Billy Porter
Luke Macfarlane
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26B- Billy Porter
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27
Nasa Mars’a gidecek esprili birini arıyor haberine sosyal medyadan “işim var” cevabını veren komedyen hangisidir?
Cem Yılmaz
Beyazıt Öztürk
Şahan Gökbakar
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28A- Cem Yılmaz
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29Yeni başlayan Kuzgun dizisinde Barış Arduç’a eşlik eden oyuncu kimdir?
Burcu Biricik
Elçin
Hande Doğandemir
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30
A-Burcu Biricik
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31
Kitap çıkaracağı haberleri sosyal medyada gündem olan kişi kimdir?
Şeyma Subaşı
Aleyna Tilki
Çağatay Akman
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32A- Şeyma Subaşı
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33
New York Moda Haftası'nda podyuma çıkmadan önce girdiği detoks programını sosyal medyada anlatan manken kimdir?
Didem Soydan
Çağla Şıkel
Tülin Şahin C
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34C- Tülin Şahin
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35
Engin Altan Düzyatan hangi Yeşilçam oyuncusunun torunuyla evlidir?
Türkan Şoray
Hülya Koçyiğit
Filiz Akın
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36B- Hülya Koçyiğit
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37
Yakın zamanda baba olan Megastar Tarkan'ın kızının adı nedir?
Liya
Paris
Mia
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38A - Liya
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39
Geçtiğimiz günlerde Kanat Atkaya ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu kimdir?
Büşra Pekin
Şebnem Bozoklu
Wilma Elles
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40B- Şebnem Bozoklu
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41
Zerrin Tekindor'un oyunculuğun yanında profesyonel olarak yaptığı işi hangisidir?
Rehberlik
Ressamlık
Gazetecilik
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42B- Ressamlık
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43
Mert Alaş ile yapacağı fotoğraf çekimleri için Kapadokya'ya gelen dünyaca ünlü model hangisidir?
Kylie Jenner
Irina Shayk
Bella Hadid
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44C- Bella Hadid
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45
Sevgililer Günü'ndeki evlilik teklifinden sonra nişanlanan ünlü çift hangisidir?
Katy Perry-Orlando Bloom
Gigi Hadid-Zayn Malik
Rihanna-Chris Brown
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46A -Katy Perry-Orlando Bloom