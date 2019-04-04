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Hadi Magazin soruları ve cevapları

Türkiye’nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, Magazin sorularıyla eğlendirmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı yarışmada çıkan sorularda bazıları...

  • 1

    Mehmet Öz'ün sağlık tavsiyeleriyle 45 yaşında beşinci çocuğuna hamile olduğunu açıklayan ünlü model hangisidir?

    Kate Moss
    Heidi Klum
    Alessandra Ambrosio

  • 2

    B-Heidi Klum
  • 3

    Oğlunun göbek bağını gömmek için NASA'ya giden kişi kimdir?


    Selen Pınar Işık

    Buse Varol

    Eylül Öztürk

  • 4

    C- Eylül Öztürk
  • 5

    Hollywood'da çıkan son dedikodulara göre Brad Pitt'le aşk yaşayan ünlü aktris kimdir?


    Jennifer Lawrence
    Megan Fox
    Charlize Theron C

  • 6

    C- Charlize Theron
  • 7

    Hadise, En büyük hayallerimden biri dediği hangi ressamın müzeye çevrilen evini geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiştir?
    Pablo Picasso
    Salvador Dali
    Frida Kahlo
  • 8

    C- Frida Kahlo
  • 9


    Geçtiğimiz günlerdeki Oscar Ödülleri törenine annesi ve sevgilisinin elinden tutarak katılan oyuncu kimdir?

    George Clooney
    Ryan Reynolds
    Bradley Cooper
  • 10

    C- Bradley Cooper
  • 11

    Sezen Aksu'nun "Tek veliahtım" dediği şarkıcı kimdir?
    Burcu Güneş
    Funda Arar
    Aşkın Nur Yengi
  • 12

    C -Aşkın Nur Yengi
  • 13

    Şarkıcı Sıla ile aşk dedikoduları çıkan ve geçtiğimiz günlerde eşinden ayrılan ünlü şef hangisidir?


    Mehmet Gürs
    Hazer Amani
    Somer Sivrioglu

  • 14

    B- Hazer Amani
  • 15

    Diriliş: Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş: Osman dizisinde Osman Bey karakterini kim canlandıracaktır?


    Burak Özçivit
    Halit Ergenç
    Okan Yalabık 

  • 16

    A- Burak Özçivit
  • 17

    Geçtiğimiz günlerde Bengü, çocuğuna hangi ismi vereceğini duyurmuştur?

    Zeynep
    Elif
    Ebru 

  • 18

    A- Zeynep
  • 19

    Yılmaz Erdoğan ile 12 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sona eren oyuncu kimdir?

    Birce Akalay

    Ezgi Mola

    Belçim Bilgin 

  • 20

    C- Belçim Bilgin
  • 21

    Murat Cemcir ile aşk dedikoduları çıkan ünlü oyuncu kimdir?

    Özge Borak
    İrem Sak
    Mine Tugay

  • 22

    B- İrem Sak
  • 23

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti doğacak bebeklerine hangi ismi vereceklerini açıklamışlardır?


    Baran
    Karan
    Varan

  • 24

    B- Karan
  • 25

    91. Oscar Ödül Töreni'ne smokin şeklinde tasarlanmış etekleri kabarık bir elbiseyle katılan aktör kimdir?


    Neil Patrick Harris

    Billy Porter

    Luke Macfarlane

  • 26

    B- Billy Porter
  • 27

    Nasa Mars’a gidecek esprili birini arıyor haberine sosyal medyadan “işim var” cevabını veren komedyen hangisidir?


    Cem Yılmaz
    Beyazıt Öztürk
    Şahan Gökbakar

  • 28

    A- Cem Yılmaz
  • 29

    Yeni başlayan Kuzgun dizisinde Barış Arduç’a eşlik eden oyuncu kimdir?

    Burcu Biricik
    Elçin
    Hande Doğandemir

  • 30

    A-Burcu Biricik 

  • 31

    Kitap çıkaracağı haberleri sosyal medyada gündem olan kişi kimdir?

    Şeyma Subaşı
    Aleyna Tilki
    Çağatay Akman 

  • 32

    A- Şeyma Subaşı
  • 33


    New York Moda Haftası'nda podyuma çıkmadan önce girdiği detoks programını sosyal medyada anlatan manken kimdir?


    Didem Soydan
    Çağla Şıkel
    Tülin Şahin C

  • 34

    C- Tülin Şahin
  • 35

    Engin Altan Düzyatan hangi Yeşilçam oyuncusunun torunuyla evlidir?


    Türkan Şoray
    Hülya Koçyiğit
    Filiz Akın

  • 36

    B- Hülya Koçyiğit
  • 37

    Yakın zamanda baba olan Megastar Tarkan'ın kızının adı nedir?


    Liya
    Paris
    Mia

  • 38

    A - Liya
  • 39

    Geçtiğimiz günlerde Kanat Atkaya ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu kimdir?

    Büşra Pekin

    Şebnem Bozoklu

    Wilma Elles

  • 40

    B- Şebnem Bozoklu
  • 41

    Zerrin Tekindor'un oyunculuğun yanında profesyonel olarak yaptığı işi hangisidir?

    Rehberlik

    Ressamlık

    Gazetecilik 

  • 42

    B- Ressamlık
  • 43

    Mert Alaş ile yapacağı fotoğraf çekimleri için Kapadokya'ya gelen dünyaca ünlü model hangisidir?

    Kylie Jenner

    Irina Shayk

    Bella Hadid 

  • 44

    C- Bella Hadid
  • 45

    Sevgililer Günü'ndeki evlilik teklifinden sonra nişanlanan ünlü çift hangisidir?

    Katy Perry-Orlando Bloom
    Gigi Hadid-Zayn Malik
    Rihanna-Chris Brown

  • 46

    A -Katy Perry-Orlando Bloom
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