Hadise: Adriana Lima'yı taklit etmedim
Hadise, geçen hafta Almanya'da giydiği sahne kostümünün daha önce Adriana Lima'nın giymesi hakkında konuştu. Şarkıcı, "Adriana Lima'yı taklit etmedim. O kıyafeti kendi vücuduma göre şekillendirdim ve swarovski taşlarla süsledim" dedi.
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1Hadise önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı.
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2Soruları yanıtlayan şarkıcı, Almanya konserinde giydiği iddialı sahne kıyafeti hakkında konuştu.
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Kostümün daha önce Adriana Lima'nın Victoria's Secret defilesinde giydiği ortaya çıkınca eleştirilen şarkıcı konu hakkında şunları söyledi:
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4"Ben o kıyafet için kendi tasarımım demedim. Adriana Lima'yı da taklit etmedim. O kıyafeti kendi vücuduma göre şekillendirdim ve swarovski taşlarla süsledim" diye konuştu.
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5Hande Yener'le barıştığı haberleri hakkında da konuşan Hadise, ''Ben Hande Yener'le küsmedim ki barışayım. Biz kadın sanatçılar olarak hepimiz büyük ekiplerle çalışıyoruz. Ben hepimizin başarılı olduğuna inanıyorum ve bütün kadın sanatçıların arkasındayım'' dedi.
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6Lima, bu kostümü 8 ay önce çıktığı Victoria's Secret defilesinde giymişti.
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7Sosyal medyada bir grup kostümlerin tesadüfen benzer olduğunu savunurken diğer grup ise kıyafetin Lima'dan kopyaladığını öne sürmüştü.
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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser vermeye hazırlanan Hadise; dansçılar, kostümler ve sahne şovunun teknik maliyeti için 1 milyon 100 bin lira harcamasıyla gündemde.