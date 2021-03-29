Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi

29.03.2021 - 07:40
"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIZ"
35 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."
2020’de kullanıma sunulan Clubhouse uygulaması son günlerde kullanıcıların en çok merak ettiği sosyal ağ platformlarından biri. Kullanıcılarına sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunan uygulama, davetiyeye dayalı üyelik sistemiyle, Facebook ve Twitter gibi diğer birçok sosyal ağ uygulamasından ayrışıyor.
CLUBHOUSE'A NASIL GİRİLİR?
Facebook ve Instagram’dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmayan Clubhouse uygulamasında, kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabiliyor.
Bekleme listesine girmeden uygulamaya üye olmak için, uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.