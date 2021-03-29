Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi

Hadise, son dönemlerde popüler uygulamalar arasında yer alan Clubhouse'da adını kullanarak hesap açan ve sesini taklit eden kişiye büyük tepki göstererek, bu kişi hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

29.03.2021 - 07:40

Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi - 1
Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemin popüler uygulamaları arasında yer alan Clubhouse'da adını kullanarak hesap açan kişi ile ilgili hukuki süreci başlatacağını duyurdu.
Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi - 2
Clubhouse'da bir kişinin, sesini taklit ederek insanlarla konuştuğunu, hatta şarkı bile söylediğini ifade eden Hadise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi - 3

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIZ"

35 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."

Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi - 4

CLUBHOUSE NEDİR?

2020’de kullanıma sunulan Clubhouse uygulaması son günlerde kullanıcıların en çok merak ettiği sosyal ağ platformlarından biri. Kullanıcılarına sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunan uygulama, davetiyeye dayalı üyelik sistemiyle, Facebook ve Twitter gibi diğer birçok sosyal ağ uygulamasından ayrışıyor.

Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi - 5

CLUBHOUSE'A NASIL GİRİLİR?

Facebook ve Instagram’dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmayan Clubhouse uygulamasında, kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabiliyor.

Bekleme listesine girmeden uygulamaya üye olmak içinuygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.

Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi - 6
Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi - 7
Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi - 8

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