Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı
Ünlü şarkıcı Hadise yeni klibi için su altında kamera karşısına geçti. Coş Dalgalan şarkısına klibi için elbisesiyle havuza dalan Hadise, o anları Instagram'dan paylaştı.
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18.09.2021 - 09:50
Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor.
Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosunda yer almayacağını ve O Ses Rap'e devam edeceğini açıkladığı Hadise, müzik çalışmalarına da hız verdi.
35 yaşındaki şarkıcı Coş Dalgalan şarkısının klibi için su altına daldı. Dalış tüpü ullanarak havuzun içinde çekimler yapan Hadise o anlardan kareleri de Instagram'dan paylaştı.
Çekimleri üç gün süren Coş Dalgalan klibinde Hadise’nin özel tasarım elbisesi için 11.5 metre kumaş kullanıldı.
Suya dayanıklı makyajı 2.5 saatte hazırlanan Hadise, klip çekimleri için özel bir ekiple, içinde köpek balıkları bulunan 18 derecelik akvaryumda dört metreye daldı.
Hadise "Şarkı düşündüğümüzden daha da etkileyici oldu ve bunu bir kliple taçlandırmaya karar verdik. Çok heyecan verici bir proje oldu ve klibimizde şarkının sözleri gibi coştuk. Su altında çekimler, dev bir led ve daha neler. Kendimi aştığım bir klip ve çalışma oldu" dedi.
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