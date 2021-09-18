Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı

Hadise "Şarkı düşündüğümüzden daha da etkileyici oldu ve bunu bir kliple taçlandırmaya karar verdik. Çok heyecan verici bir proje oldu ve klibimizde şarkının sözleri gibi coştuk. Su altında çekimler, dev bir led ve daha neler. Kendimi aştığım bir klip ve çalışma oldu" dedi.