Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı

Ünlü şarkıcı Hadise yeni klibi için su altında kamera karşısına geçti. Coş Dalgalan şarkısına klibi için elbisesiyle havuza dalan Hadise, o anları Instagram'dan paylaştı.

18.09.2021 - 09:50

Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı - 1
Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor.
Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı - 2
Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosunda yer almayacağını ve O Ses Rap'e devam edeceğini açıkladığı Hadise, müzik çalışmalarına da hız verdi.

Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı - 3
35 yaşındaki şarkıcı Coş Dalgalan şarkısının klibi için su altına daldı. Dalış tüpü ullanarak havuzun içinde çekimler yapan Hadise o anlardan kareleri de Instagram'dan paylaştı.
Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı - 4
Çekimleri üç gün süren Coş Dalgalan klibinde Hadise’nin özel tasarım elbisesi için 11.5 metre kumaş kullanıldı.
Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı - 5
Suya dayanıklı makyajı 2.5 saatte hazırlanan Hadise, klip çekimleri için özel bir ekiple, içinde köpek balıkları bulunan 18 derecelik akvaryumda dört metreye daldı.


Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı - 6
Hadise "Şarkı düşündüğümüzden daha da etkileyici oldu ve bunu bir kliple taçlandırmaya karar verdik. Çok heyecan verici bir proje oldu ve klibimizde şarkının sözleri gibi coştuk. Su altında çekimler, dev bir led ve daha neler. Kendimi aştığım bir klip ve çalışma oldu" dedi.
Hadise Coş Dalgalan klibi için elbisesiyle havuza daldı - 7

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