Hadise de akıma katıldı (Ünlülerden bornozlu paylaşımlar)
Makyajsız fotoğraflar ve 'Falling Stars' (yere düşme pozları) derken ünlüler arasında bir de bornozlu fotoğraf akımı başlamıştı. Son olarak Hadise de akıma uydu...
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1Hadise geçen günlerde kardeşi Derya Açıkgöz ile Fransa'ya gitti. Ünlü şarkıcı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı.
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2Ekinliğe hazırlanırken çekildiği bornozlu fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi.
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3Serel Yereli
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4Özge Ulusoy
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5Mine Tugay
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6Bergüzar Korel
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7Burcu Binici
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8Neslihan Atagül
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Özge Ulusoy
Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu.
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10Pınar Altuğ Atacan
Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan ve Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ Atcan, eşiyle birlikte sosyal medyadan bornozlu ve makyajsız bir fotoğrafını yayınladı.
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11Doukissa Nomikou Theodoridi
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Öykü Gürman
"Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı,konser öncesi hazırlık,bir “an” ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... "
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13Eva Longoria
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14Maria Pedraza
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15Didem Soydan
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16Iggy Azalea
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17Şeyma Subaşı
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18Tuba Ünsal
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19Hadise
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20Serenay Sarıkaya
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21Özge Ulusoy
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22Cindy Crawford
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23Burcu Esmersoy
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24Göksel
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25Hülya Avşar
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26Hülya Avşar
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27Aleyna Tilki
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28Aleyna Tilki
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29Bahar Candan