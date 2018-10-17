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Hadise de akıma katıldı (Ünlülerden bornozlu paylaşımlar)

Makyajsız fotoğraflar ve 'Falling Stars' (yere düşme pozları) derken ünlüler arasında bir de bornozlu fotoğraf akımı başlamıştı. Son olarak Hadise de akıma uydu...

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    Hadise geçen günlerde kardeşi Derya Açıkgöz ile Fransa'ya gitti. Ünlü şarkıcı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı. 


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    Ekinliğe hazırlanırken çekildiği bornozlu fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi.
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    Serel Yereli
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    Özge Ulusoy
  • 5

    Mine Tugay
  • 6

    Bergüzar Korel
  • 7

    Burcu Binici
  • 8

    Neslihan Atagül
  • 9

    Özge Ulusoy

    Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu. 

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    Pınar Altuğ Atacan

    Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan ve Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ Atcan, eşiyle birlikte sosyal medyadan bornozlu ve makyajsız bir fotoğrafını yayınladı.
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    Doukissa Nomikou Theodoridi
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    Öykü Gürman 

    "Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı,konser öncesi hazırlık,bir “an” ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... "

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    Eva Longoria
  • 14

    Maria Pedraza
  • 15

    Didem Soydan
  • 16

    Iggy Azalea
  • 17

    Şeyma Subaşı
  • 18

    Tuba Ünsal
  • 19

    Hadise
  • 20

    Serenay Sarıkaya
  • 21

    Özge Ulusoy
  • 22

    Cindy Crawford
  • 23

    Burcu Esmersoy
  • 24

    Göksel
  • 25

    Hülya Avşar
  • 26

    Hülya Avşar
  • 27

    Aleyna Tilki
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    Aleyna Tilki
  • 29

    Bahar Candan
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