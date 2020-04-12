Hadise: Güzel günlerin geleceğini biliyorum (Karantina günlerinde ünlüler)



Ünlü isimler de corona virüs kapsamında evlerinde dinlenmeye çekildi. Kimi oyun konsollarıyla vakit geçiriyor kimi kendini mutfağa veriyor. Son olarak Hadise, Nur Fettahoğlu ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler sosyal medyadan evlerinden çekilen kareleri yayınladı. İşte ünlülerin corona günlerinden mesajlar ve fotoğraflar...

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Hadise



"Güzel günlerin geleceğini biliyorum"







Nur Fettahoğlu



"Masal perisi"







Ezgi Eyüboğlu







Sedef Avcı



"İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı."

Emre Karayel

Hande Soral



"Biz ailecek evdeyiz, uzun zamandır birada olmamıştık. Sohbet ediyoruz, yemek yapıp yiyoruz, filmler diziler seyrediyoruz, oyunlar oynuyoruz... bir süre daha evde birlikte olmanın tadını çıkarıcaz. Hem kendi sağlımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için... Zorunlu olmadıkça evimizde kalalım ki en yakın zamanda hep beraber eski sağlıklı günlerimize dönebilelim"

Nurgül Yeşilçay "Merhaba spora gönül vermiş dostlarım. Bugünkü sporumuzu bu iki aletimizle yapacaz"

Cem Davran



"Bu gidiş gidiş değil."

Leyla Lydia Tuğutlu



"Güneşi görünce biraz olsun moral oldu. Bugünleri hep birlikte atlatacağız hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum"







Bensu Soral

Sıla



"Bu kurabiye annemin meşhuuuuurrr kurabiyesi. İki gün evvel yapmaya çalıştım, eh işte, tam olmadı tabii. Yaklaştım diyelim. Anne lezzetlerini yakalamak zor zanaat. Herkese umutlu haftalar"







Ozan Güven



"Evde olalım temiz olalım yeter"







Melisa Aslı Pamuk

Ahmet Kural



"Fikret rahat"







Ece Seçkin



"Gün saymayı bıraktım,günlerden ne olduğunu da bilmiyorum"







Beren Saat Evde spor yaparak zaman geçiren Beren Saat paylaştığı bu fotoğrafa 'güçlü kal tavana değ' notunu düştü. Saat'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Defne Samyeli "Talep üzerine geceyarısı irmik helvası"

Simge Sağın "Cino & ben"

Azra Akın

Nusret Gökçe "Masallah Ev cephanelik gibi"

Erol Evgin



"Evde kaldığımız bu günlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın; müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun… Sanat herkese iyi gelir! Moralinizi yüksek tutun #evdekal ın, bu günler de geçecek."

İbrahim Büyükak "DoğrulanmışSakin ol champ.. Evdeyim"

Eda Taşpınar

İbrahim Tatlıses

Esra Akkaya



“Evimize döndük. Tatlı tatlı, uslu uslu evde oturuyorum. Can durmadan televizyon izliyor. Ben de temizlik yaparak günleri geçiriyorum. İnşallah sağlığımız yerinde olsun da”

Uraz Kaygılaroğlu "Abiiiii çıkma, gözünü seveyim çıkma!"

Hande Erçel



"Madem evdeyiz/istediğimiz kadar dağıtabiliriz"

Deniz Baysal Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Sağlık Bakanımızın dediklerine uyuyoruz. Evimizde vakit geçiriyoruz. Evet zor bir dönem hepimiz için. Ama bu süreçte kendinize, ruhunuza dönün. Elbet bu dönemi bilimin ışığında atlatacağız. Hepimize geçmiş olsun.Ayrıca lütfen boş boş konuşanları, her konuda bilgisi olduğunu sanan insanları dinlemeyin. Sevgiler.

Mehmet Ozan Dolunay

Tuba Ünsal

Ceyda Düvenci Evimizdeyiz. Her şey yolunda. Endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini. Zor dönemi avantaja çevirmeyi tercih ettik. Bol bol zaman geçirmenin sevinci bizi iyi hissettiriyor... Maskeliler ev serüvenlerine devam ediyor...

Eser Yenenler



#evdekeyfimyerinde akımını başlatan Eser Yenenler, “Salgın varken biz de evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hafife alıp sokaklarda gezen arkadaşlarımız için de sosyal medyada #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz.”

Erhan Yazıcıoğlu



Erhan Yazıcıoğlu günlerini eşi Müge Yazıcıoğlu’na yardımcı olarak geçiriyor. Mutfağa girip börek de yapan ünlü tiyatrocu, “Virüsün Türkiye’de pek varlık gösteremeyeceğine inanıyorum ama yine de önlemlerimizi alıyoruz tabii ki” dedi.







Cansu Kurtçu ve Fettah Can



Cansu Kurtçu ve Fettah Can da günlerini evde geçiren ünlülerden. Kurtçu, ikiz çocuklarıyla kek yaparken çektikleri videoyu sosyal medyada şu notla paylaştı: “Korona günlerinde aşk. Ah ne günler günler gelecek daha. Bizden hepinize bol umut ve bolca sevgi gelsin.”







Eda Ece



Eda Ece setlerin durması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Eda Ece sosyal medya hesabına “Önce insan, önce sağlık. Setler iptal olmalı” diye yazdı.







Ceyda Düvenci



"Evimizdeyiz... her şey yolunda... endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini... zor dönemi avantaja çevirmeyi tercih ettik. Bol bol zaman geçirmenin sevinci bizi iyi hissettiriyor... Daha fazla oyun oynamaya odaklandık. Birlikte nasıl daha eğleniriz, kahkahalarla güleriz, bu duygunun peşine düştük... Evet zor, evet gergin zamanlar, evet endişeliyiz... Hepsi gerçek... ama anne-baba olarak mutlu olmayı, kötü zamanlardan mutlulukla çıkmayı seçtik... Evden çıkmıyoruz... Temizliğe dikkat ediyoruz... ve bir aradayız... Sen evde gülümsemek için neler yapıyorsun? Ailecek eğlenmek için, zor günleri aşmak için neler buldun? Bulutları ancak güzellikleri paylaşarak dağıtabiliriz. Gerçekleri göz ardı etmeden, gerekli tedbirleri alarak... Okul tedbir sebepli kapandı, tatile gidelim diye değil... O yüzden evde ailecek oturmak tek çözüm..."

Betül Demir



Betül Demir, aranjörü Emirhan Cengiz’le birlikte eve kapanıp müzik çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi. Demir, “Bu zor zamanlarımızda en azından müziğimizle evimizdeki stüdyomuzdan hayatlarımıza anlam katalım istedik. Emirhan Cengiz’in evindeki stüdyosundayız bir süre. Emirhan korona değil, benim tehdidim altında" ifadelerini kullandı.







Enis Arıkan



"Çiçeklerle konuşmaya başladım...

Hayırlısı olsun hepimiz için."

Nilüfer



Bir dönem kanser tedavisi gören Nilüfer, risk grubunda bulunduğundan çok daha dikkatli olduğunu söyleyerek, “Ben zaten uzun süredir tedavi sürecindeyim, o yüzden tüm zamanımı evde geçiriyorum. Aşırı dikkat ediyorum. Yardımcılarım dışarı çıkıp geliyorlar, onlara maske takmalarını söylüyorum. Hem ağır bir şey atlattım hem de kronik akciğer hastalığım ve astımım olduğu için risk grubundayım. Özellikle kronik hastalığı olan insanların hiçbir şekilde evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri lazım" dedi.











Türkan Şoray



Türkan Şoray, tüm vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Şoray, “Durumun çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir kişinin ihmalkarlığı diğer insanlara zarar verebilir. Olabildiğince evde oturuyor ve kalabalık ortamlara girmiyorum. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alıyor, doktorların dediklerini yapıyorum. Beslenmeme ve hareketli olmaya da özen gösteriyorum" diye konuştu.





