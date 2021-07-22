Hadise New York'taki Times Meydanı'nda: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız

Hadise, şarkılarının reklamı için New York'taki Times Meydanı'nda bir binada yer alan fotoğrafını paylaşarak, "New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" dedi.

22.07.2021 - 12:23

Hadise New York'taki Times Meydanı'nda: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız - 1
Ünlü şarkıcı Hadise, son Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. ABD'nin New York şehrinde bulunan ünlü Times Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını yayınlayan Hadise, dikkat çekici bir möesaj verdi.
Hadise New York'taki Times Meydanı'nda: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız - 2

Şarkıcı, paylaşımına, "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" notunu düştü.

Hadise New York'taki Times Meydanı'nda: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız - 3
Mesajını İngilizce olarak da paylaşan Hadise'ye hayranlarından övgü içeren mesajlar geldi. Pek çok hayranı, "Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.
Hadise New York'taki Times Meydanı'nda: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız - 4
Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitiren 35 yaşındaki şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin basınının gündemindeydi.
Hadise New York'taki Times Meydanı'nda: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız - 5

EUROVISION AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Belçika'da MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, yaptığı açıklamalarda "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" demiş, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklamada bulunmuştu.

Hadise, konuyla ilgili yaptığı yeni paylaşımda şunları kaydetmişti:

“Geçtiğimiz gün Belçika MNM Radyo Kanalı'nda katıldığım programla ilgili düzeltme... Geçen diyalog tam olarak şu şekildeydi:

Soru: Belçika'dan Eurovision'a katılman için teklif geldi mi?

Cevap: Hayır, gelmedi.

Soru: Gelseydi katılır mıydın?

Cevap: Neden olmasın...

2009 Eurovision sonucu ile ilgili; kaybettiğime evet, çok üzüldüm ama dördüncü olmak çok gurur vericiydi. Bir yarışmaya herkes birinci olmak için katılır. Bende de o hırs vardı ama olmadı.Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için paylaşmak gereği duyduğumun bilinmesini rica ederim. Saygılarımla...”

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