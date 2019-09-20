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Hadise: O sırada ben (Instagram'da ünlüler 20 Eylül 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Hadise: Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben
  • 2

    CAN YILMAZ

    "Görüşmeler sürüyor, bir ayağım “çukurda”
  • 3

    TARKAN

    "Geri sayım başladı.Bende heyecan dorukta :) Siz hazır mısınız?"
  • 4

    MURAT BOZ
  • 5

    ASLI BEKİROĞLU

    "Herkes gülsün hadi bakalım"
  • 6

    ŞEVVAL ŞAHİN
  • 7

    HARE SÜREL

    "Sezonu actiktirdir"
  • 8

    RIHANNA
  • 9

    MUSLERA

    "Siz de herkesin guvenligi icin yapilan bu kampanyaya destek olabilirsiniz"
  • 10

    WINNIE HARLOW

  • 11

    MÜGE BOZ

    "Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar...yeni projelerde pek yakında"
  • 12

    BERKAY HARDAL

    "Nene ocağı"
  • 13

    ONUR SAYLAK

    "Becereceğim ben bu işi... Agâh INTERNATIONAL EMMY AWADS en iyi erkek oyuncu adayı... Haluk Bilginer... Şahsiyet...tebrikler"
  • 14

    HİLAL ALTINBİLEK
  • 15

    KYLIE JENNER
  • 16


    NORM ENDER

    "Kazananlar Kulübü"
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