Hadise: O sırada ben (Instagram'da ünlüler 20 Eylül 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Hadise: Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben
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CAN YILMAZ
"Görüşmeler sürüyor, bir ayağım “çukurda”
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TARKAN
"Geri sayım başladı.Bende heyecan dorukta :) Siz hazır mısınız?"
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MURAT BOZ
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ASLI BEKİROĞLU
"Herkes gülsün hadi bakalım"
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ŞEVVAL ŞAHİN
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HARE SÜREL
"Sezonu actiktirdir"
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RIHANNA
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MUSLERA
"Siz de herkesin guvenligi icin yapilan bu kampanyaya destek olabilirsiniz"
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WINNIE HARLOW
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MÜGE BOZ
"Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar...yeni projelerde pek yakında"
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BERKAY HARDAL
"Nene ocağı"
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ONUR SAYLAK
"Becereceğim ben bu işi... Agâh INTERNATIONAL EMMY AWADS en iyi erkek oyuncu adayı... Haluk Bilginer... Şahsiyet...tebrikler"
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HİLAL ALTINBİLEK
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KYLIE JENNER
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NORM ENDER
"Kazananlar Kulübü"