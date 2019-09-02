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Hadise: Yaklaştığında yaz geliyor (2019 yazına damga vuran tatil fotoğrafları)

Eylül ayının gelmesiyle dizi çekimleri ve Avrupa'da ligler başladı, ünlü oyuncular da sahilleri birer birer terk etti. İşte bu yaz objektiflere takılan sinema, televizyon, müzik ve futbol dünyasının ünlü isimleri...

  • 1

    Hadise: Yaklaştığında yaz geliyor
  • 2

    Hadise
  • 3

    Burcu Biricik
  • 4

    Özge Ulusoy
  • 5

    Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo
  • 6

    Nilüfer Gürbüz
  • 7

    Radamel Falcao ve Lorelei Tarón
  • 8

    Beren Saat 

  • 9

    Duygu Sarışın
  • 10

    Ivan Rakitic ve eşi
  • 11

    Hazar Ergüçlü
  • 12

    Enes Ünal ve sevgilisi
  • 13

    Pelin Akil
  • 14

    Cristiano Ronaldo
  • 15

    Leyla Lydia Tuğutlu
  • 16

    Mine Tugay
  • 17

    ZIDANE AİLESİ Zidane Ailesi
  • 18

    Aras Bulut İynemli
  • 19

    Vida ve eşi
  • 20

    Nilay Cafer
  • 21

    Cengiz Ünder
  • 22

    Demet Özdemir
  • 23

    Esra Kılıç
  • 24

    Müjde Uzman
  • 25

    Marcao ve eşi

  • 26

    Görkem Sevindik
  • 27

    Neslişah Alkoçlar Düzyatan
  • 28

    Enes Ünal
  • 29

    Beste Kökdemir
  • 30

    Şeyma Subaşı
  • 31

    Cristiano Ronaldo
  • 32

    Dilan Çıtak Tatlıses
  • 33

    Burcu Kara
  • 34

    Derya Şensoy
  • 35

    Ebru Şallı
  • 36

    Afra Saraçoğlu
  • 37

    İlayda Alişan
  • 38

    Hande Soral
  • 39

    Rıza Kocaoğlu
  • 40

    Pınar Altuğ Atacan
  • 41

    Deniz Türüç
  • 42

    Emina Jahovic
  • 43

    Esra Kılıç
  • 44

    Yasin ve Hakan Çalhanoğlu
  • 45

    Gizem Karaca Ekmekçi
  • 46

    Burak Yamantürk
  • 47

    Melisa Aslı Pamuk
  • 48

    Berguzar Korel

  • 49

    Ceylan Çapa
  • 50

    Bade İşçil
  • 51

    Seda Güven
  • 52

    Gamze Topuz
  • 53

    Nilay Cafer
  • 54

    Serenay Sarıkaya

  • 55

    Büşra Develi

  • 56

    Hülya Avşar (55)
  • 57

    Çağla Şıkel
  • 58

    Aslı Enver
  • 59

    Selin-Şahan Gökbakar
  • 60

    Gonca Vuslateri
  • 61

    Cengiz Ünder - Çağlar Söyüncü
  • 62

    Bensu Soral
  • 63

    Sedef Avcı
  • 64

    Yuto Nagatomo
  • 65

    Zeynep Alkan
  • 66

    İrem Sak
  • 67

    Arda Turan, Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Emre Belezoğlu, Malih Mahmutoğlu
  • 68

    Ebru Şahin
  • 69

    Burcu Biricik
  • 70

    Bahar Şahin
  • 71

    Şükran Ovalı
  • 72

    Nurgül Yeşilçay
  • 73

    Nur Fettahoğlu
  • 74

    Merve Büyüksaraç
  • 75

    Simge Sağın
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