Hadise: Yaklaştığında yaz geliyor (2019 yazına damga vuran tatil fotoğrafları)
Eylül ayının gelmesiyle dizi çekimleri ve Avrupa'da ligler başladı, ünlü oyuncular da sahilleri birer birer terk etti. İşte bu yaz objektiflere takılan sinema, televizyon, müzik ve futbol dünyasının ünlü isimleri...
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1Hadise: Yaklaştığında yaz geliyor
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2Hadise
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3Burcu Biricik
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4Özge Ulusoy
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5Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo
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6Nilüfer Gürbüz
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7Radamel Falcao ve Lorelei Tarón
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8
Beren Saat
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9Duygu Sarışın
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10Ivan Rakitic ve eşi
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11Hazar Ergüçlü
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12Enes Ünal ve sevgilisi
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13Pelin Akil
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14Cristiano Ronaldo
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15Leyla Lydia Tuğutlu
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16Mine Tugay
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17ZIDANE AİLESİ Zidane Ailesi
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18Aras Bulut İynemli
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19Vida ve eşi
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20Nilay Cafer
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21Cengiz Ünder
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22Demet Özdemir
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23Esra Kılıç
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24Müjde Uzman
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25
Marcao ve eşi
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26Görkem Sevindik
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27Neslişah Alkoçlar Düzyatan
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28Enes Ünal
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29Beste Kökdemir
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30Şeyma Subaşı
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31Cristiano Ronaldo
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32Dilan Çıtak Tatlıses
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33Burcu Kara
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34Derya Şensoy
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35Ebru Şallı
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36Afra Saraçoğlu
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37İlayda Alişan
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38Hande Soral
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39Rıza Kocaoğlu
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40Pınar Altuğ Atacan
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41Deniz Türüç
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42Emina Jahovic
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43Esra Kılıç
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44Yasin ve Hakan Çalhanoğlu
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45Gizem Karaca Ekmekçi
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46Burak Yamantürk
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47Melisa Aslı Pamuk
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48
Berguzar Korel
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49Ceylan Çapa
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50Bade İşçil
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51Seda Güven
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52Gamze Topuz
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53Nilay Cafer
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54
Serenay Sarıkaya
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55Büşra Develi
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56Hülya Avşar (55)
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57Çağla Şıkel
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58Aslı Enver
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59Selin-Şahan Gökbakar
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60Gonca Vuslateri
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61Cengiz Ünder - Çağlar Söyüncü
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62Bensu Soral
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63Sedef Avcı
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64Yuto Nagatomo
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65Zeynep Alkan
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66İrem Sak
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67Arda Turan, Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Emre Belezoğlu, Malih Mahmutoğlu
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68Ebru Şahin
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69Burcu Biricik
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70Bahar Şahin
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71Şükran Ovalı
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72Nurgül Yeşilçay
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73Nur Fettahoğlu
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74Merve Büyüksaraç
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75Simge Sağın