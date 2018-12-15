Hadise'den Beyazıt Öztürk açıklaması

1 Hadise, adının aşk dedikodularına karıştığı Beyazıt Öztürk, Altın Kelebek töreninde giydiği kıyafeti eleştiren Cem Yılmaz ve annesinin intihara teşebbüsünü basına açıkladığı için küs olduğu Nur Yerlitaş’la ilgili konuştu.

2 Beyazıt Öztürk ile birlikte oldukları iddia edilen Hadise, "Yıllardır beni Murat’la (Boz) yazıyorsunuz. Beyaz gelince onu bir kenara attınız. Aramızda aşk yok. Olsaydı söylerdim" açıklamasını yaptı.

3 Hürriyet'in haberine göre; "Beyaz’a saygım sonsuz" diyen Hadise, "Onu çok seviyorum. Yıllardır hepimizin hayatında olan bir figür. Aynı projede yer aldığım bir arkadaşım sadece" diye konuştu.

4 Cem Yılmaz'ın Altın Kelebek'te giydiği kıyafeti eleştirmesi hakkında da konuşan Hadise, "Her kıyafeti herkes beğenmek zorunda değil. Saygımız sonsuz. Cem’in yorumları gücüme gitse asla gülmez ve alkışlamazdım. Çok eğlendim. Şu hayatta biraz rahat olmak lazım. Her şeyi çok ciddiye almamalı insan" ifadelerini kullandı.

5 Hadise Nur Yerlitaş için, "Kendisini tanımıyorum, sadece bir iki defa karşılaştım. Kaldı ki benim özelimi kimse canlı yayında anlatamaz. Nasıl ki canlı yayına bağlanıp benim özelimi Türkiye’ye anlattı, aynı şekilde canlı yayına bağlanıp tüm Türkiye önünde özür dilerse affederim" sözlerini dile getirdi.