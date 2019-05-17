Hadise'den Eurovision nostaljisi: Bugüne kadar hiç paylaşmadığım fotoğraflar

2009 yılında Eurovision'a katılan Hadise, bu süreçte çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı. Hadise, "Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" dedi.
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Şarkıcı Hadise, 10 sene önce katıldığı Eurovision öncesi çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.
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Hadise paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: "Tam 10 yıl önce ülkemi Eurovision'da gururla temsil etmenin heyecanını yaşadım!"
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"Bu heyecanın ve gururun üstünden 10 yıl geçtiğine inanamıyorum..."
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"Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle"
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İşte 2009 yılında Rusya'da düzenlenen Eurovision'dan Hadise'nin diğer kareleri...
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