Hadise'den Mehmet Dinçerler'e: Nişanlım!

"NİŞANLIM!"

Geçtiğimiz hafta sevgilisine evlilik teklifi eden Dinçerler, kardeşi Tuğba Dinçerler'in düğününde takım elbisesi ile verdiği pozu yayınladı. Mehmet Dinçerler'e, "Evet" yanıtını veren Hadise ise sevgilisinin gönderisine kayıtsız kalmadı. İş insanının ailesiyle de tanışan ünlü şarkıcı, Dinçerler'in paylaşımına, İngilizce "Nişanlım!" yorumunu yaptı.