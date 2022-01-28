Hadise'den Mehmet Dinçerler'e: Nişanlım!

Haberler 28.01.2022 - 14:41 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 14:42
Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.
İlişkisinde hızlı yol alan 36 yaşındaki şarkıcı, nikah masasına oturmaya hazırlandığı 34 yaşındaki Dinçerler ile sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz hafta sevgilisine evlilik teklifi eden Dinçerler, kardeşi Tuğba Dinçerler'in düğününde takım elbisesi ile verdiği pozu yayınladı. Mehmet Dinçerler'e, "Evet" yanıtını veren Hadise ise sevgilisinin gönderisine kayıtsız kalmadı. İş insanının ailesiyle de tanışan ünlü şarkıcı, Dinçerler'in paylaşımına, İngilizce "Nişanlım!" yorumunu yaptı.
Mehmet Dinçerler'in de Hadise'ye, "Benim sonsuzluğum" cevabını verdiği görüldü. Aşkları doludizgin devam eden ikilinin bu diyaloğu takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftten Hadise, sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in İstanbul'da gerçekleşen düğününe katılmıştı. Kendi şarkılarında dans eden ünlü isim, düğünün sonunda çekilen aile fotoğrafında da yer almıştı.
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise, pırlanta yüzüğünü gösterdiği bir video paylaşmıştı. "Evet" yanıtını veren Hadise, "Hikayemiz şimdi başlıyor" mesajını yayımlamıştı.
Çiftin 27 Nisan'da düğünlerinin olacağı iddia edildi.