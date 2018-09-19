Hadise'den Mevlana'lı gönderme

Kardeşleriyle arası bozulan geçtiğimiz günlerde ise ablası Hülya Açıkgöz'e kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açtığı iddialarıyla gündeme gelen Hadise, Mevlana'lı bir mesaj yayınladı.
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Kardeşleriyle arasının bozulduğu hatta annesinin intirhara teşebbüs ettiği iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden Mevlana'lı bir paylaşımda bulundu.
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32 yaşındaki Hadise, Mevlana'nın sözlerinin olduğu şu mesajı paylaştı, "Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can! Rüyada elin kesilse de korkma, elin yerindedir."
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"Dünya bir rüya ise, başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme."
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"Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu âlemin, bu kâinatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can"