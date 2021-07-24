Hadise'den tatil pozları

24.07.2021 - 13:59
Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık ilişkisini noktalayan Hadise (35), kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile Bodrum'da objektiflere yakalanmıştı.
Bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan sevgililer, soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da aldı.
Ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından peş peşe yayınladı.
Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.
PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ
Öte yandan birkaç gün önce de Dinçerler'in Instagram hesabından paylaştığı hikayede, kahve fincanını tutan ojeli parmağın Hadise olduğu sosyal medyada dilden dile yayılmıştı.