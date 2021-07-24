Hadise'den tatil pozları

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgiliyle tatiline devam ediyor. Keyifli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, kumsal pozlarıyla dikkat çekti.

24.07.2021 - 13:59

Hadise'den tatil pozları - 1

Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık ilişkisini noktalayan Hadise (35), kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile Bodrum'da objektiflere yakalanmıştı.

Hadise'den tatil pozları - 2

Bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan sevgililer, soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da aldı.

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Ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından peş peşe yayınladı. 

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Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.

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Hayranları, Hadise'ye övgü dolu yorumlar yazdı.
Hadise'den tatil pozları - 6
Hadise'nin poz verdiği sevgilisi Dinçerler de objektif karşısına geçmeyi ihmal etmedi.
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Dinçerler konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz verdi.
Hadise'den tatil pozları - 8

PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ 

Öte yandan birkaç gün önce de Dinçerler'in Instagram hesabından paylaştığı hikayede, kahve fincanını tutan ojeli parmağın Hadise olduğu sosyal medyada dilden dile yayılmıştı.

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