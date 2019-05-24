Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'den Juventus'un yıldızı Emre Can'a beğeni markajı

Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'den Juventuslu futbolcu Emre Can’ı sosyal medyadan yakın markaja aldı. Derya Açıkgöz ünlü futbolcuyu takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğendi.
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Hadise’nin tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz, Juventuslu futbolcu Emre Can’ı yakın markaj yaptı.
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Derya Açıkgöz, sosyal medyada takip etmediği 25 yaşındaki ünlü futbolcunun paylaşımlarını Instagram'da tek tek beğendi.
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Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Bayern Münih ve Liverpool'un ardından geçtiğimiz yıl İtalyan devi Juventus'a transfer olmuştu.
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Geçtiğimiz yıla kadar ablasının imaj danışmanlığını üstlenen Açıkgöz, ünlü şarkıcıyla yollarını ayırınca annesiyle doğum yeri olan Belçika'ya dönmüştü.