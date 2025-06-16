Hadrianopolis Antik Kenti'nde keşif: İki dairesel yapının fonksiyonu ortaya çıkarılacak

Çelikbaş, 2024'te Almanya'dan gelen Prof. Dr. Ercan Erkul önderliğindeki ekibin antik kentte jeoradar çalışmaları gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu jeoradarlardan elde ettiğimiz veriler ışığında koordinatları belirlenmiş alanda 2 yapı grubuna rastladık. 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında bu yapıları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada 2 dairesel planlı yapı var. Hemen gezi güzergahının ve iç kale olarak adlandırdığımız bölgenin arasında kalıyor. Bu alanların kazısını gerçekleştirerek aslında hem jeoradarda tespit ettiğimiz bu yapıların fonksiyonunu ortaya çıkarmaya çalışacağız hem de Hadrianopolis'e yeni teşhir alanı oluşturmayı planlıyoruz."

Bu yıl kalabalık ekiple çalışmalara devam ettiklerine değinen Çelikbaş, "Şu anda 50 kişilik ekip var. Bu ekibin içinde yerli ve yabancı üyeler yer alacak. Almanya'dan 2 ekip gelecek. Biri kazı çalışmaları diğeri jeoradar çalışmaları için. Antik kentin farklı noktalarında jeoradar çalışmaları gerçekleştirilecek. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.