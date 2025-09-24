Hafızanın en güçlü silahı: "Altın sıvı" beyne iyi geliyor

Mutfak rafınızda duran, yaygın bir mutfak malzemesinin hafıza kaybı riskini azaltabileceğini biliyor muydunuz? Pahalı haplar veya süslü bir süper gıda değil, sadece bir "altın sıvı". Bilim insanları, bu yağın dünyadaki en güçlü beyin gıdalarından biri olduğunu iddia ediyor. Yarım çay kaşığı ılık suyla tüketildiğinde hafızayı güçlendirebilir.



28 yaş ve üzeri 92.383 yetişkin üzerinde yapılan geniş çaplı bir çalışma, günlük 7 gram zeytinyağı tüketiminin demans kaynaklı ölüm riskini %28 oranında azalttığını ortaya koymuştur. NIH tarafından yürütülen bir başka araştırma, düzenli sızma zeytinyağı tüketiminin kan-beyin bariyerinin işlevini iyileştirdiğini ortaya koydu.