Hafızayı güçlü tutmak ve formda kalmak için 10 alışkanlık

10. ŞEKER VE İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT

Çok fazla şeker enerji düşüşlerine ve beyin sisi oluşmasına neden olabilir. Enerji seviyenizi gün boyunca sabit tutmak için işlenmiş atıştırmalıkları fındık, meyve veya yoğurt gibi daha sağlıklı alternatiflerle değiştirin.

Sağlıklı bir vücut ve zihnin anahtarı mükemmellik değildir. Zamanla biriken küçük, sürdürülebilir değişiklikler yapmaktır. Bu değişikliklerden birkaçıyla başlayın ve her gün nasıl hissettiğinizde, düşündüğünüzde ve hareket ettiğinizde bir fark göreceksiniz.