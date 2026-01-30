Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka arasında neler oluyor?
30.01.2026 10:39
NTV - Haber Merkezi
Uzun süredir Kubilay Aka ile mutlu bir beraberliği olan Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya hamlesi "İlişkide kriz mi var?" sorusunu akıllara getirdi.
“Çukur” dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Kubilay Aka ile meslektaşı Hafsanur Sancaktutan, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.
Mutlu anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan ve evlenecekleri söylenen Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, bu kez ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.
AKA İLE FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI
25 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğraflarını kaldırması kafa karıştırdı. Çiftin birbirini takip etmesi ve Kubilay Aka'nın mutluluk pozlarını silmemesi de "aşkta kriz mi var?" sorusunu akıllara getirdi.
Oyuncu çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
AYRILIK 2 GÜN SÜRMÜŞTÜ
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilişkilerinin başında da benzer bir kriz yaşamış ve birlikte olan pozlarını kaldırıp birbirlerini takipten çıkmıştı. Aralarındaki problemi çözen ikili, 2 gün sonra barışmıştı.
TANIŞMA HİKAYELERİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI
Öte yandan 30 yaşındaki Kubilay Aka, daha önce katıldığı bir programda sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
"5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz."