Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı bitti mi? Sosyal medya hamlesi dikkat çekti

11.02.2026 14:01

NTV - Haber Merkezi

Son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya hamleleri "aşk bitti" yorumlarına sebep oldu.

NTV

“Çukur” dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Kubilay Aka ile meslektaşı Hafsanur Sancaktutan, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.

Mutlu anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan ve evlenecekleri söylenen Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor.

Hafsanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğraflarını kaldırması kafaları karıştırmıştı. Bunun üzerine ilişkide kriz olduğu söylentileri gündem olurken, oyuncu ikilinin son hamlesi dikkat çekti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Bu gelişme sonrası ikilinin ayrıldığı öne sürülse de taraflardan bir açıklama gelmedi.

Öte yandan 30 yaşındaki Kubilay Aka, katıldığı bir programda sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

 

"5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz."